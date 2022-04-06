女星阿喜（林育品）擁有甜美臉蛋及火辣身材，她過去從「宅男女神」票選出道，以活潑外向豪放演出征服粉絲；去(2021)年阿喜大方認愛無尊，被稱「美女與野獸」CP，但仍受到粉絲喜愛與祝福。打完三劑疫苗的阿喜日前大聊凍卵話題，被外界猜測是否「肚皮將有動靜」；但她今(6)日凌晨0時前後PO出「收假感言」，謙稱自己放完假肚子也「不爭氣」積了層油，但網友仍稱讚她川字腹肌隱約可見。

阿喜今(6)日凌晨0時在IG發布一支5秒影片，寫道：「假期484過太快？卡幾麻油！！！！ #不想上班 #贊同按讚 #舉手就好 #放完假腹肌也沒了啦」，但見她穿著黑色白邊短版上衣，牛仔褲上方的腰腹體態全都露；阿喜手機亮燈對鏡自拍半身，將身體從左側面轉回正面，腹部的川字馬甲線確實隱約可見，積一層油的說法是謙虛了。

網友看了紛讚：「太亮了有川字腹哦」、「太瘦了」、「懷孕了是這樣~腹肌會不見的」、「好可愛」、「肯定懷孕在記錄對不對」、「好像有腹肌」、「舉手」、「不要一直秀肚子 我們會緊ㄗㄢ(張)～」、「不想上班」、「腰好性感」、「炫腹」、「川字隱約還能見啊」、「有看到腹肌線啊，隱隱約約」、「是不是瘦了」，20小時吸引1.6萬次觀看。

阿喜上(3)月28日突然曬出多張假孕肚照，其實她是要分享已經進行凍卵，並沒有真的懷孕，她提到關於凍卵這件事，有自己選擇的權利，讓未來多一個選擇；她談到這1、2年內的心境，先不去思考婚姻，觀察周遭人的懷孕狀況，對照自己的處境，雖然尚未有明確下一步，「起碼，在這個我可以自己控制的範圍內，能留下一個機會，讓未來的我多一個選項」她透露可以決定要不要做，感到很幸福。