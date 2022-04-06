老虎伍茲（Tiger Woods）要到最後一刻才決定打不打美國名人賽，但是這回體育大廠Nike會有點難受了，因為伍茲表示他不會穿Nike鞋子來征戰奧古斯塔球場。這次名人賽前練習，伍茲就被發現捨棄了Nike，改穿FootJoy的鞋子！

伍茲對媒體說：「我的腿裡面還有鋼釘和螺絲，靈活度受到很大影響，我需要一些不同的，能讓我更穩固的鞋子，所以我換了。」伍茲目前穿著的是一雙黑色的FootJoy Premier Series-Packard高爾夫鞋。

自從1996年轉入職業賽以來，伍茲與Nike形影不離，20多年來是Nike最強力的合作伙伴之一，估計伍茲從代言Nike賺進超過5億美元。伍茲說：「Nike過去一直提供給我最棒的裝備，我們試著尋求能讓我繼續打球的東西，我們現在也還在嘗試，希望可以盡快找到。」

簡言之，伍茲這次換掉Nike鞋只是暫時的，要等到Nike開發出能夠保護他受傷右腳踝的舒適鞋子，他也照常穿著Nike上衣。伍茲表示現在他的揮桿沒有問題，但是走路很辛苦，本來球場就大，現在他有傷更不好受。

Nike對此發出聲明：「我們和全世界的高球迷一樣很高興看見伍茲回歸，他是個令人讚嘆的運動員，他的故事會持續激勵大家。我們將努力滿足他的新需求。」這次藉著伍茲，FootJoy可說是大大地打響了一次名號，不過FootJoy的母公司Acushnet尚未公開回應。