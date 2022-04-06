國民黨桃園市長提名陷入僵局，歷經黨中央兩度勸退的台北市議員羅智強，最後選定在6日凌晨發布參選聲明，引發各界關注。資深媒體人黃暐瀚在廣播節目中訪問國民黨立委呂玉玲、魯明哲和萬美玲後指出，加上羅智強的表態，現在基本上桃園就是「萬玲強」3人競爭，就看誰最後出線了。

黃暐瀚今(6日)在臉書上表示，針對桃園的選情，他一口氣約訪了3位國民黨在桃園的立委。他透露，呂玉玲表示，羅智強事前並未告訴她要選市長，也未徵詢意見；對於地方勸進聲音不斷，若黨提名她也願意承擔，雖然目前民調落後，但有信心後續還有努力空間。對於外傳黨部內定她，呂玉玲則否認，並指自己尊重黨部機制，黨若提名，有信心勝選桃園。

黃暐瀚指出，魯明哲說，大概1個月前，羅智強傳過Line詢問他選桃園的問題，他則告訴羅智強「會很困難」。魯明哲也說，不想再次中途換跑道，被說「魯一半」，且家人也都反對他參選市長，在黨部之前徵詢，已明白回覆「沒意願」。雖然他民調目前第一，但也才20幾趴，魯明哲擔心，桃園藍營不是穩贏，別再放話內鬥；他更表示，自己願意抬轎，不願上轎，羅智強也好，其他人也好，誰代表選桃園就支持誰。

萬美玲則向黃暐瀚透露，羅智強有到立院拜會，並詢問桃園地方事務，但未詢問她的參選意願。萬美玲說，沒有非誰不可，但要非贏不可！多尊重地方意見領袖的意見求團結。但萬美玲也認為，黨內初選會分裂，全看民調會失真，建議用「協調」決定人選，大家團結起來，勝選機率非常大，沒明確拒絕黨提名出戰。

黃暐瀚分析，魯明哲民調最高，但明確表態不選；呂玉玲願意參選，也有信心贏，等黨的決定；萬美玲建議別初選，用協調，也未拒絕出戰，加上羅智強的表態，現在基本上，桃園就是「萬玲強」3人競爭，看誰最後出線了。