楊晴和盧彥澤在《機智校園生活》中歷經波折後復合，前往戶政事務所登記。(TVBS提供）

JR紀言愷親自下廚給米蘭達吃，兩人曖昧升到最高點。（TVBS提供）

演藝圈近期吹起結婚潮，TVBS《機智校園生活》中也趕搭這波熱潮，最美排長楊晴所飾演的丁文娜和伍佳佑（盧彥澤飾），兩人歷經波折後復合，決定閃婚前往戶政事務所登記，不願再錯過彼此，成為《機智》中多條感情線的佳話。

楊晴戲外單身已久，她透露自己對婚姻有憧憬，是很有可能閃婚的類型，「我蠻衝動的，如果另一半也是衝動型，那就會直接登記了」。她對婚禮也有很多浪漫的想像，想舉行一場戶外庭園婚禮，要有滿滿的花和樂隊，賓客可以開心地用餐、跳舞，並笑說：「長輩致詞不能超過兩分鐘，不然我可能會開始放空」。

盧彥澤兩年前與愛情長跑14年的老婆結婚並生下一子，擁有幸福美滿的婚姻，楊晴笑說希望能藉這次沾沾盧彥澤的愛情運。

相比楊晴與盧彥澤劇中修成正果，《機智》中另外一對JR紀言愷與曾莞婷的感情還在持續醞釀中。近日學校訓導主任米蘭達（曾莞婷飾）成功考取駕照，體育老師紀旭誠（JR紀言愷飾）決定親自下廚料理為她慶祝，兩人曖昧升到最高點。

JR紀言愷自嘲廚藝不好，卻偶爾會下廚，很會計算泡麵烹煮時間，因此老婆Lucy最喜歡吃他煮的「軟硬度適中」辛拉麵，並打趣表示：「她很喜歡我下麵給她吃。」如今工作忙碌，JR和老婆大部分是吃外食，他笑說：「因為我們沒有高超料理技巧，也不喜歡洗碗。」

《機智》劇情結合時事置入停電橋段，JR安慰因停電受驚嚇的曾莞婷，還不小心絆倒在沙發上，近距離接觸讓兩人互吐情愫。不料一復電，兩人驚覺蔣韜禮（梁瀚名飾）就坐在沙發旁目睹這一切，曾莞婷笑說：「這場戲要和JR對視本來很害羞，但一想到瀚名在旁邊就覺得很逗！」