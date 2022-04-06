前兆豐金控董事長鄭深池今天確定出任長榮國際董事長，意味著「弟弟派」張國明、張國政將在接下來的長榮集團內部經營權之爭占據優勢。

長榮國際今天下午召開董事會，確定由鄭深池出任董事長，會後他發聲明表示，接任長榮國際董事長是受張榮發大部分遺族委託，希望藉長輩的身分提供一個平台，期許藉此平台讓張家4兄弟能放棄成見，誠心相待，共謀圓滿解決之道。

鄭深池出身長榮海運，另一個身分是張榮發獨生女張淑華的丈夫，深受張榮發倚重。鄭深池後來轉戰金融界，憑藉良好的政商關係出任交通銀行董事長，並銜命擔任過全國銀行公會理事長。

外傳「弟弟派」在2月25日召開的長榮國際股東臨時會能取得3董1監的優勢，鄭深池在背後出力不少，爭取獲得張榮發「二房」李玉美支持「弟弟派」。

在長榮國際確定由「弟弟派」奪下經營權後，對「哥哥派」張國華而言，6月10日長榮鋼改選7席董監事能否守住經營權是重中之重，因為這關乎到明年改選董事會的長榮航將花落誰家。

據兩派近日陸續公布長榮鋼董監事提名人選，「弟弟派」雖在長榮國際加持下握有33.59%持股，但張國華在大股東、欣陸投控董事長殷琪相挺下，兩方股權實力旗鼓相當。

不過鄭深池催生的長鴻營造曾在殷琪擔任台灣高鐵公司董事長時承攬台灣高鐵工程，這層關係讓鄭深池與殷琪具有一定交情。市場猜測，「弟弟派」可能會透過鄭深池，持續爭取殷琪的支持。 （編輯：張良知）1110406