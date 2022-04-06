全球推動最低稅負制出現阻礙，波蘭周二否決歐盟於2023年採行最低稅負的協議，代表美國與歐盟對企業獲利課徵最低稅率的全球稅制雙雙陷入僵局。

137個國家於2021年達成協議，將對大企業的獲利課徵15％的最低稅率，為百年來國際稅制最重大改革做好了準備。

全球完成稅改的目標需要多年的談判，這些談判時常瀕臨破局，到目前為止在修改各國法律以落實該項稅制的進展就呈現牛步。

美國方面，採行最低稅負的議案已經在國會擱置好幾個月。在歐洲，讓歐盟27個成員國實施該項稅負的計畫如今同樣遇到了阻礙。

波蘭是在周二歐盟舉行第二次財長會議上討論該議案時予以否決。馬爾他、愛沙尼亞與瑞典今年3月也對歐盟提議落實該稅制的時程表達反對，但周二改口支持修改後的提案。

不過，歐盟的稅制採共識決，需所有成員國一致同意。波蘭成為歐盟唯一反對該議案的國家，波蘭代表表示，歐盟在推動實施最低稅負之前，「必須先透過重新分配稅收權力解決讓大型科技公司在歐洲繳納更多稅款的問題。」

波蘭財政部副部長席茲考斯卡（Magdalena Rzeczkowska）指出，「我們堅信，我們應該先確保讓科技巨頭完全繳稅後，才對歐洲企業課徵額外的稅負。」 法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）則表示，歐盟的最新提案已經有所修改，已保證會落實協議的兩大核心部分。

勒梅爾和歐盟執委會的官員指出，他們將繼續尋找方法來說服波蘭支持歐盟的最低稅負提案。

美國財政部發言人拉曼納（Alexandra LaManna）表示，美國政府仍然相信歐盟「最終將會兌現實施最低稅負的承諾」。

拉曼納還說，「我們對波蘭沒有支持歐盟的提案感到失望，這是一項重大的稅制，將可為137個參與國創造新的稅收來源。」

美國方面，民主黨內部對於實施最低稅負改革已獲得廣泛共識，議案之所以擱置是因為對夾帶的財政立法意見分歧，但議員表示希望在未來幾個月再次推動該項議案。