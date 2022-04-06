「打龜號」賽車手郭國信第一視角曝光。

大陸網紅楊永杰「HG杰爺」曾在抖音嗆聲「台灣沒快車」，廖老大今(6)日在台中風車大道，以「打龜號」跑出0至400公尺8.72秒佳績，廖老大高聲呼喊「台灣有快車」為台灣爭一口氣；其賽車手郭國信駕駛「打龜號」的第一視角也曝光，僅見郭國信緊握方向盤，車子發出「轟轟」巨響，下秒「打龜號」如子彈般噴射出去，賽車手郭國信功不可沒。

「賽車教父」廖老大因不滿大陸網楊永杰「HG杰爺」，曾在抖音嗆聲「台灣沒有快車」，讓他要為台灣爭一口氣，今(6)日便在台中風車大道以改裝AudiTT RS「打龜號」，在「零四加速賽」0至400公尺高速奔馳，以8.72秒打敗大陸網紅「杰尼龜」楊永杰的8.91秒；其擔任今日「打龜號」賽車手郭國信，在「零四加速賽」的第一視角影片也曝光。

「打龜號」車外視角曝光。（翻攝自中時新聞網影片）

郭國信駕駛「打龜號」在出發之前，先拉高車子轉速，發出「轟轟」巨響，時間一到，「打龜號」猶如子彈噴射出去，他也緊握方向盤，雙眼睜超大的看著前方路面，車窗外的景色也「咻咻」的飛奔而過，直到400公尺過後，車速漸漸降慢，最後也得到8.72秒佳績；另外，從監測軟體也可看見，「打龜號」50公尺只花2.78秒、100公尺3.98秒、200公尺5.83秒、300公尺7.32秒，最後400公尺得到8.72秒佳績。

廖老大受訪表示，「打龜號」以8.72秒成功打敗杰尼龜，並指出再2個月時間，要突破亞洲紀錄8.62秒，雖然這次台中風車大道有側風，路段設有「減速條」的跳動路面，但能成功贏得勝利，他高聲歡呼「台灣有快車」、「台灣汽車工業不輸人」。