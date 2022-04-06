軍事新聞網站「Breaking Defense」報導，在相關資訊遭退役情報軍官和歐洲航空觀察家曝光後，美國空軍承認，其已將最新型、尚未獲得初始作戰能力（IOC）認證的KC-46A「飛馬」（Pegasus）運輸／空中加油機，派往東歐區域執行任務，進一步驗證其能力。

包括前美國空軍情報軍官、退役中校法蘭科納（Rick rancona）等觀察家在飛航追蹤網站上發現，美軍於未發表公開聲明之下，將KC-46A派往歐洲地區，並似乎已在德國，甚至是靠近白俄羅斯或斯洛伐克的波蘭空域執行任務，包括為B-52H戰略轟炸機進行空中加油等。

美國空軍空運司令部（AMC）發言人赫伯特（Chris Herbert）上尉向「Breaking Defense」證實，AMC司令米尼漢（Michael Minihan）上將已於3月10日下令，將4架KC-46A和約220名空軍官兵部署至西班牙南部的摩倫空軍基地（Moron Air Base），目的是進行運用概念演習（employment concept exercise），確保該型機能於2023年獲得作戰能力。

雖然KC-46A尚未獲得為所有北約（NATO）與美軍機種空中加油的認證，但已有能力執行大量任務，讓KC-135、KC-10等「前輩」擁有更多任務彈性。另一名AMC發言人皮卡特（Damien Pickart）上校則表示，KC-46A已被駐歐美國空軍（USAFE）派往東歐空域執行任務。

「Breaking Defense」指出，這顯示KC-46A計畫雖然長期延宕、成本超支且技術問題尚未完全解決，美國空軍仍對其充滿信心。赫伯特強調，自2019年1月開始接收KC-46A以來，該型機已於太平洋、中東、歐洲等地執行過任務，而此次於北約東線的行動，代表KC-46A又往完全作戰能力（FOC）認證邁進一步。