台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，並辭去國民黨副秘書長一職，在黨內引發提名風波。面對持續不斷的不具名爆料放話，他表示今晚10時30分會在節目中還原部分和朱立倫的通話內容，透露「我和朱立倫主席的談話內容，只有我們兩個完整了解」，更說「大部份通話過程，因為有些傷人，所以我未再與他人談過」。

羅智強今(6日)晚間在臉書表示，他晚上十點半將在中天政論節目《正常發揮》中，部分還原和朱立倫的通話內容。他表示，不具名的黨務人士批評國民黨台北市議員徐巧芯、游淑慧不是當事人，指她們大放厥詞，但國民黨祕書長黃健庭同樣不是當事人，「我和朱立倫主席的談話內容，只有我們兩個完整了解」。

羅智強坦言，自己原本不願繼續在這通電話圍繞打轉，但不具名的爆料放話仍持續操作著，因此他將在節目中部分還原與朱立倫的通話內容。羅智強還說，徐巧芯的轉述已是極少一部分，「大部份通話過程，因為有些傷人」，所以他未再與他人談過。

羅智強並在這則貼文下方留言：「不要匿名，好嗎？」游淑慧也留言回應：「希望那一些不敢具名的放話人，有我們三個的勇氣，公開具名的站出來講，真正傷害黨的團結的是這一些影武者，為什麼要匿名，不就是要講假話嗎？」