上櫃營建股力麒建設（5512）旗下持股57.17％的上櫃觀光類股力麗觀光開發公司（5364），愛心作好！作滿！今（6）日宣布，其擔任管理顧問的宜蘭力麗威斯汀度假酒店，攜手宜蘭縣政府，公益捐贈聯勸1百張平日住宿券，給需要溫暖的弱勢和社福團體。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店（The Westin Yilan Resort）由力麒建設及力麗酒店公司投資，萬豪國際（Marriott International, Inc.）旗下品牌Westin，於宜蘭員山經營管理的五星級飯店，為宜蘭首家國際連鎖品牌酒店。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店的管理顧問公司-力麗觀光開發公司，以提供優質休閒度假環境，創造最佳旅客體驗為企業理念，更善盡「取之於社會、用之於社會」的企業責任。

力麗觀光開發公司董事長蔡宗易表示，「此次新冠疫情如同一場長期消耗戰，讓台灣許多產業與民眾都受到影響。2022年在疫情未見減緩及物價通膨的雙重壓力下，明顯觀察到社福團體在物資募集與捐款響應上均飽受衝擊。」

蔡宗易表示，因此宜蘭力麗威斯汀度假酒店，今年在宜蘭縣政府的促成下，公益捐贈100張一泊一食的平日住宿券，協助宜蘭專責的募款組織「宜蘭聯勸基金會」籌募更多愛心善款，希望能凝聚各界愛心讓幸福增值，為縣內社福團體與弱勢家庭創造更多的效益。

此外，宜蘭力麗威斯汀度假酒店更加碼回饋鄉親，即日起至6月30日，不分平假日到「知味西餐廳」享用晚餐，宜蘭縣民均可享7折優惠，1位縣民更可攜伴9位非宜蘭縣縣民一同用餐，共享優惠折扣，體驗1+9 的加倍優惠，讓每位宜蘭鄉親感受到不斷加乘的快樂能量。

蔡宗易表示，新型冠狀病毒COVID-19疫情蔓延超過二年影響下，眾多產業工作被迫減班減薪、非自願離職及收入減少等，不僅導致許多民眾生活困難，對原本狀況就不穩定的弱勢族群及家庭來說，可謂是雪上加霜。面對這些社會需求，宜蘭縣政府除運用公部門資源外，也積極尋求企業協助。

蔡宗易表示，因此向來積極參與公益活動的宜蘭力麗威斯汀度假酒店，本著企業社會責任與回饋地方鄉親的初心，積極響應縣府號召，公益捐贈100張一泊一食的平日住宿券，讓社福團體感受到友善與溫暖。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店自2017年正式營運後，每年即針對弱勢團體參訪學習也捐贈住宿券，落實回饋在地鄉親。今年在縣府促成下，提供100張平日住宿券，協助宜蘭聯勸基金會辦理公益募款活動，不僅讓社福團體能夠有更多的資源，更為社會回饋盡一份企業心力。

對此，長期關懷弱勢團體的宜蘭縣長林姿妙表示，特別感謝宜蘭力麗威斯汀度假酒店照顧嘉惠弱勢團體不遺餘力，其企業善舉讓更多人共同響應公益，並期待凝聚各界力量為社會注入更多溫暖，一起拚出宜蘭好生活。

宜蘭聯勸基金會董事長陳耀德表示，很感謝宜蘭縣政府與宜蘭力麗威斯汀度假酒店共同拋磚引玉，一起成為支持縣內社福團體的重要力量。此次將透過捐款回饋住宿券的形式籌募善款，每筆捐款均公開徵信並開立正式收據。所有善款將做為幫助縣內弱勢社福機構及照顧弱勢家庭所需經費使用。

透過愛心勸募活動，將用以補助宜蘭縣康復之友協會、宜蘭縣失智症照顧服務協會、宜蘭縣盲人福利協進會、宜蘭縣肢體障礙者協會、聖嘉民老人長期照顧中心、宜蘭縣育人關懷協會、聖嘉民啟智中心、感恩社會福利慈善基金會、宜蘭縣聾啞福利協進會、宜蘭縣自閉症協會、宜蘭縣愛加倍關懷協會、宜蘭縣脊髓損傷者協會、蘭陽智能發展學苑、蘭陽仁愛之家、宏仁老人長期照顧中心、弘道仁愛之家等多個宜蘭縣內社福機構19個方案的計畫經費，幫助其提升對經濟弱勢家庭、老人、兒童、婦女及身心障礙者的服務品質。

陳耀德強調，希望此次公益捐贈能讓弱勢團體感受到各界的關懷與祝福，也希望能邀請到更多愛心企業，一起成為支持宜蘭聯勸的力量，一起響應愛心捐款，透過宜蘭聯勸基金會將愛送往真正需要關懷的地方。