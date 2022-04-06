草爺近來花80萬元用心製作新歌〈愛人啊〉，6日舉行發表會，邀來MV男主角張勛傑及許多演藝圈好友到場支持，草爺的3位寶貝女兒小屁蛋、小蛋頭、屁蛋頭也首次上台加油打氣。草爺的老婆在南投照顧小兒子，被問要拚生第5胎？草爺說，「不要了，最後一個也沒打算要生，就是不小心太衝動的懲罰」，透露接下來會去做結紮手術。

草爺很疼愛兒女，女兒何時可以交男友？草爺笑說：「當然越晚越好。」還向女兒們喊話，「如果有交男友一定要帶回來給爸爸看，我一定要灌醉他，問他想要幹嘛？」他現在忙宣傳新歌，提及，曾有拍電影夢想，計劃過把歌曲拍成電影版，但之前和負債破億元的澎恰恰一起打棒球，澎恰恰以過來人經驗力勸說，「不要拍電影，不然跟我一樣，要好好想一下。」

草爺在YouTube擁102萬訂閱數，談到黃明志的YouTube頻道日前疑似被駭客入侵，導致60億點閱率瞬間消失，草爺說，過去同樣曾被駭客盜用、帳號消失1周，直言黃明志不用太過擔心，「以他的名氣，只要跟官方講一講，很快就會回復了。」

他新歌〈愛人啊〉成為紅心字會年度公益主題曲，同時宣布將把歌曲版稅全數捐給紅心字會來幫助弱勢兒童，他暖心說，「孩子們是我們的前世情人，紅心字會的小朋友更是我今生的情人，我會努力工作，好好賺錢，幫助和愛這些孩子。」