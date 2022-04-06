台北房價居高不下，就有名醫生在網上發文分享，他表示女友家境不錯吃過苦，由於他和女友交往2年想定下來，某日便向女友提及結婚買房之事，悉知女友想定居台北，但是他認為台北房價要破千萬買不起，竟被女友酸了一頓「存款沒有1千萬唷」，讓他既受傷又無奈，上網尋求網友幫助，該怎麼向女友說服台北房價太高，他一個人負擔不起；網友見文章表示「支持放生」、「請挑好一點的好嗎」。

一名醫生在「Dcard」論壇發文，他表示今年28歲，和女友交往已2年多，女友家境不錯，父親是警察，女友從小沒吃過、沒學貸、不需要打工，而且女友也不懂理財、記帳對錢無概念，只懂得將錢存銀行，每當他向女友提及投資理財事情，都被轉移話題，或是覺得複雜不想學習。

某日，原PO與女友談及結婚買房事情，女友向他表示想要定居在台北，但他認為台北房子動輒要破千萬，覺得負擔不起，但卻被女友回應「存款沒有1千萬唷」，當下被女友的一番話傷到，僅向女友表示身上大概只有1百多萬後，就沒在討論結婚買房事情，並感覺到女友似乎很失望。

有名醫生因和女友討論結婚買房，但女友想住台北，但他見台北房價都要破千萬，竟慘遭女友酸「存款沒1千萬唷」。（翻攝自Dcard）

因此，原PO不知道該怎麼說服女友，想讓女友知道，要在台北買房，光靠他一個人很難，需要雙方共同努力、負擔，而且，他也想委婉的向女友提出，若女友爸爸能幫忙一些買房的支出，但也不希望雙方尷尬或不舒服，不然他覺得台北的房價光靠他一個人真的負擔不起。

文章一出，網友紛紛表示「結婚前請百思」、「把你當成atm在交往了吧」、「28歲年輕人存款有一千萬，我會先懷疑他做黑的」、「覺得你女友蠻公主的」、「覺得你女友蠻公主的」、「支持放生」、「請挑好一點的好嗎」、「就是沒吃過苦才以為錢很好賺啊」。