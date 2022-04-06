面對高齡化社會，加上寬鬆貨幣政策帶動的資金行情，國人退休理財規劃也產生明顯變化；退休平台基富通透過內部統計指出，國人退休理財高達七成偏好「積極型」投資，偏好台股、全球型股票基金，期望透過10年、20年、甚至30年，經歷多次景氣循環、利空考驗來增添好報酬。

除積極型投資人外，基富通表示，「穩健型」的投資人在平台占比15％，其他14％是設定「目標日期型」，即設定2029年、2039年、2049年退休，平台透過到期日的長短，替投資人做彈性、適當的規劃。

受到少子化影響，加上國人平均餘命愈來愈長，退休理財的憂患意識提高；基富通統計同時發現，平台基金平均每月的扣款金額已提高至7000元，41至50歲人數比例達28％最集中，其次是51至60歲，比例以24％次之。

基富通總經理王浩宇表示，退休理財是長久之計，過程中必定經歷多次景氣循環、利空的考驗，猜測利空何時來臨、或市場落底時點，都非常不容易，如：新冠疫情、俄烏戰爭，幾乎沒有人準確預測事件的發生和爆發時點。

因此，若要因應事件變化，隨時轉換投資標的，將是難上加難，甚至容易犯下「追漲殺跌」的禁忌，每次的調整也都相當耗時、耗力、耗成本。所以不管是挑選投資標的或操作策略，都應該掌握「大、長、今」3原則長期布局，如同巴菲特的「雪球」理論，才是致勝的關鍵。

以基富通好好退休平台的40檔基金來看，這個專案是去年９月底啟動，到現在滿半年，正好經歷全球股市大動盪的考驗，當市場跌很深，但透過定期定額的話，只有稍微的負報酬，在近１月市場反彈時績效就跟上來了；以近1個月的表現為例，目標日期型7檔基金報酬率3.15％最好，積極型9檔基金平均報酬率2.88％次之。