新竹縣竹北鳳岡國中因1名學生的同住家人確診，該班級明天（7日）預防性停課1天。另竹北興隆國小及橡樹幼兒園因今天（6日）採檢結果尚未出爐，所以興隆國小該班與橡樹幼兒園明日預防性停課延長1日。

教育局長楊郡慈表示，近期學校頻傳確診個案，將會與衛生局密切注意疫情發展，擴大匡列接觸者及立即啟動採檢作業，另針對校園開放、停課標準也會做滾動性調整，全面防堵疫情擴散，降低感染風險。