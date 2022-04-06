新竹縣鳳岡國中學生家人確診 該班明停課1天 21:192022/04/06 中時 邱立雅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹縣竹北鳳岡國中因1名學生的同住家人確診，該班級明天（7日）預防性停課1天。（翻攝Google Maps） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣竹北鳳岡國中因1名學生的同住家人確診，該班級明天（7日）預防性停課1天。另竹北興隆國小及橡樹幼兒園因今天（6日）採檢結果尚未出爐，所以興隆國小該班與橡樹幼兒園明日預防性停課延長1日。 教育局長楊郡慈表示，近期學校頻傳確診個案，將會與衛生局密切注意疫情發展，擴大匡列接觸者及立即啟動採檢作業，另針對校園開放、停課標準也會做滾動性調整，全面防堵疫情擴散，降低感染風險。 東華大學2生確診室友快篩採陽 校方緊急停課11天 長榮大學爆學生連假返鄉確診 全校遠距教學至10日 #新冠肺炎 #台灣 #新竹縣 #竹北 #鳳岡國中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮慈濟大學累計4師生確診 遠距教學延長至17日 17:102022/04/06 生活 基隆愛心篩檢首日抓4確診 巿府1員工染疫啟動分流上班 09:512022/04/06 生活 憂役期延長 大學生辦休學搶當兵 04:102022/04/06 生活新聞 北市麗山國小5生確診 全校停課至4／10 17:322022/04/06 生活 嘉中科學班錄取名額減少 民生國中考取人數增加 17:162022/04/06 生活 竹縣＋11 柔術運動館群聚增6例最多 13:162022/04/06 生活 疫情狂燒 全台13縣巿99校停課 教長說話了 10:172022/04/06 生活 逢甲大學1生居隔陰轉陽 Ct值曝光 17:132022/04/06 生活 十興國小全校師生採檢 楊文科視察：不要驚慌 11:022022/04/06 生活 女員工缺錢自願加班 老闆忽略1件事反遭檢舉 09:322022/04/06 生活 義守大學實習餐廳 學生掌杓、當老闆 16:422022/04/06 寶島 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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