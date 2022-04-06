藝人丁小芹因販賣假名牌包，詐騙12名買家，最高法院2020年10月依詐欺罪判她2年6月徒刑定讞，她一度未按時報到入監，遭檢察官拘提，躲了6天才入監服刑。目前在桃園女監服刑的她因服刑過半，日前向法務部矯正署申請假釋獲准，最快下周出獄。

丁小芹被控在2015年8至10月間、2016年4至5月間，在拍賣網站平台刊登不實拍賣訊息，詐騙12位買家下標購買13筆，並陸續匯款728元至4萬多元不等金額，一審將她依加重詐欺等罪判刑3年6月。

案經上訴，智財法院二審考量丁坦承犯罪，且事後與大多數被害人、商標權人和解，賠償損失，改判2年6月，丁再提上訴，2020年10月，遭最高法院駁回，全案確定，丁須入監服刑。2020年11月25日檢察官通知她報到入監，丁以身體狀況為由請假，遭檢察官駁回，當天丁亦未現身，翌日檢察官簽發拘票拘提她，丁神隱6天後，終於在12月1日報到入監。

她入監後，請求檢察官將2年6月刑期，與她先前被判刑的4月刑期，聲請定應執行刑，智財法院裁定她應執行2年8月，扣掉她已易科罰金執行的4月刑期，丁仍須服刑2年4月。

丁女因服刑過半，日前申請假釋，獲法務部矯正署核准。檢方將向台灣高等法院聲請付保護管束，經高院裁准後，桃園女監接獲通知即可出監，依法，丁女須在假釋出獄後的24小時內向新北地檢署觀護人報到。