宏達電2月營收表現比預期好，然而受到元宇宙概念產品FLOW退燒、農曆年前未有新手機在台上市搶紅包影響，3月營收僅有4.25億元，雖然比受到農曆年影響的2月營收增加33％，卻比去年同期下滑6％，首季營收為11.04億元，季減20％、年減6％，則是創下上市以來單季營收新低點。

宏達電先前曾預告將在4月亮相新款智慧型手機，不僅是睽違一年多以來的新作，更是首款元宇宙概念手機，對於5月與第二季營收、獲利能否產生足夠的拉抬效果，還有待時間證明。