FLOW退燒、沒新手機上市 宏達電3月營收不如預期 21:132022/04/06 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宏達電2月營收表現比預期好，然而受到元宇宙概念產品FLOW退燒、農曆年前未有新手機在台上市搶紅包影響，3月營收僅有4.25億元，雖然比受到農曆年影響的2月營收增加33％，卻比去年同期下滑6％，首季營收為11.04億元，季減20％、年減6％，則是創下上市以來單季營收新低點。 宏達電先前曾預告將在4月亮相新款智慧型手機，不僅是睽違一年多以來的新作，更是首款元宇宙概念手機，對於5月與第二季營收、獲利能否產生足夠的拉抬效果，還有待時間證明。 《通信網路》VR不夠力 宏達電Q1營收創新低 全球傳動樹林廠停工 初估4月營收減三至四成 #宏達電 #月營收 #FLOW #退燒 #元宇宙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電腦設備》台股逆風 順達科除息走勢黯淡 11:082022/04/06 財經 《興櫃股》美達科技4月下旬轉上櫃 今年營運續拚高 15:082022/03/30 財經 元宇宙三大投資重點 20年內將翻轉人類生活 20:202022/04/01 財經 《電腦設備》宏碁深化元宇宙生態圈 跨界打造NFT平台 16:492022/03/30 財經 台北市房屋買氣退燒 價格竟持續上漲 11:132022/04/01 生活 研揚3月營收歷史次高 Q2更旺 18:522022/04/06 財經 航太復甦速度優預期 jpp-KY上月營收寫新高 15:442022/04/06 財經 DiGi Soul元宇宙數位創作大賽啟動 總獎金達70萬元 10:302022/04/01 生活 《通信網路》遠傳5G元宇宙加速器 拚Q3現合作綜效 13:482022/03/30 財經 群光3月營收106.03億元 創歷史新高 20:222022/04/06 財經 信邦3月營收24.53億 創新高 18:422022/04/06 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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