毅嘉（2402）受惠於半導體零組件缺貨緩解、車用客戶強勁拉貨，3月營收衝上6.4億元，創下自2018年10月以來單月最佳成績，比去年同期大增19％，也比2月成長23％，首季營收為17.52億元、比去年同期成長9％，創七年來同期新高。

毅嘉在車用螢幕所需軟板耕耘多年，2019年終於愈做愈好，為了擴大營收還新增硬板打板服務，可是受限於去年半導體零組件缺料一整年，長短料讓車廠「巧婦難為無米之炊」，連帶也影響車廠對毅嘉的拉貨量，直到去年底開始半導體零組件供應量終於逐步增加，毅嘉今年1月開始營收三級跳。

毅嘉車廠終端客戶以歐系、美系車廠為主，雖然俄烏戰事導致部分歐洲車廠供應鏈受影響，不過毅嘉3月營收暫時看不到這部分的衝擊，在軟板整合元件營收激增至4.82億元帶動下，3月營收以6.4億元創下2018年10月以來的新高。

也因為1月與3月營收都走揚，毅嘉第一季營收達到17.52億元，年增約9％，創下7年同期新高。

面對未來毅嘉表示，車用電子整體需求仍然強勁，市場展望正向樂觀，預期全年營運可望呈現逐季增長的趨勢，不過，對於當前通膨議題與供應鏈瓶頸的影響，毅嘉仍將審慎樂觀應對。