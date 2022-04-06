不少人出門旅遊時會選擇在當地租機車，以利交通往來，不過一名男網友控訴，他到墾丁租機車旅遊，結果騎了10公里、到達目的地後才發現，這輛機車的輪胎胎紋早就被磨光了，讓他相當氣憤，對此，有網友直言，「租車行純租車沒什麼賺頭，車子發生事故才是精華」、「等你摔車再要一筆修車費，剛好爽賺」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文控訴，最近到墾丁遊玩時租了一輛機車，但上路後才發現車況不佳，不僅時速表壞掉、很難發動，連輪胎胎紋都被磨平了，讓他傻眼直呼，「業者是不是都顧著賺錢不保養車，等到出事了才會知道嚴重性」。

原PO補充，當下他有向業者詢問這輛車能不能正常發動、騎乘，也檢查了機車外觀，不過因為老闆當時正在替輪胎打氣，所以沒有檢查到輪胎，是騎了10公里、到達目的地後才發現輪胎有異狀，等到他返回店裡要反應問題時，業者也已經關門休息了。

恐怖的畫面曝光，讓網友忍不住驚呼，「這個真的不能開玩笑」、「沒良心的商人，這種騎上路真的會出事」、「真的還好沒出事欸，隨便輾到東西都可能爆」、「這種狀態的輪胎是隨時會爆胎，危險啊」。

也有網友直言，「你不出事，他們哪來的業外收入」、「等你摔車再要一筆修車費，剛好爽賺」、「租車行純租車沒什麼賺頭，車子發生事故才是精華」、「這是店家的生財工具，你騎出去他們就有機會獲得修車款項及好幾天的營業所得」，並提醒，「租車時，除了外觀有受損要拍照外，基本的煞車、輪胎、油量都要檢查」。