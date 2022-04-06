性感網紅張香香從「無名十大正妹」發跡，憑藉甜美臉蛋與波濤洶湧的E級好身材，被網友封為「乳溝女神」，後來隨著社群平台的興起，她也將重心轉向IG，並不時分享養眼辣照，吸引超過67萬人追蹤。日前她一張「胸部放在水豚君上」的辣照引發網友暴動，張香香今(6)日則分享她的「拉胚初體驗」，雖然有圍裙遮身擋掉些許性感福利，但做手工藝所需的開腿姿勢，及身體自然前傾倒出的UU仍畫面誘人。

張香香今(6)日分享一組美照及影片，畫面中她用黑色緞帶綁起公主頭，身穿黑上衣及短褲並套上工作圍裙，在陶土手拉胚轉盤前埋頭「玩泥巴」；但與一般綜藝節目故意玩黏土秀乳溝不同，張香香穿的圍裙遮掉一半事業線，說明她不是存心賣弄性感，而是真的有心要做出一番成品；只見她自然地雙腿張開並身體前傾，但圍裙仍難掩她的玉蔥美腿，以及若隱若現倒出的絕美UU事業線。

香香寫道：「拉胚初體驗。我好喜歡我的蝦蝦盤 & 炸蝦碗，還有別人畫的 生氣ㄟ香香 & 貪吃ㄟ香香」；從後續分享的影片看來，她並不是隨便蹭一下陶土手工藝，而是真的帶一點美術素養，所做出來的蝦盤及蝦碗頗有質感，也難怪她最後拉著圍裙得意搖擺馬尾慶祝作品成功。

網友讚：「想去玩」、「#勾錐嘎 #香香ㄟ香香」、「玩的真開心」、「感覺好好玩」、「好可愛，跟香香本人一樣Q」、「蝦蝦盤好cute 你也好cute」、「哈哈哈哈好可愛的碗跟盤子，會捨不得用吧」、「美美噠」、「謝謝妳美美的分享」、「女神」、「正」，6小時7千多人點讚，刷了無數排愛心。

張香香擁有精緻美貌和21吋小蠻腰，加上E級傲人上圍，從無名時期就是不少人心目中的女神，她也是PTT表特版常客，在網路上知名度相當高，如今仍從事網拍模特的她，偶爾也會上綜藝節目。張香香平時靠運動維持完美曲線，會做瑜伽時特別訓練臀部或是打拳擊，多年來身材完全沒走樣。