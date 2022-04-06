中華民國中醫師公會全國聯合會長柯富揚於今、明(4/6、4/7)2天，在花蓮進行「中醫醫療資源不足地區巡迴醫療訪視活動」。健保會主委周麗芳率健保會委員等22人，共同參與本次訪視行程。

中醫巡迴醫療自民國92年起開辦至今，已逾20年，依民國109年統計數據顯示，中醫每周巡迴116個「醫療資源不足鄉鎮」，共有289個巡迴點，合計408位中醫師及435位工作團隊加入巡迴醫療團，服務民眾達35萬7,391人次。

中醫巡迴醫療活動開辦至今累計服務超過231萬人次，中老年人是巡迴醫療的最大受益者。（圖/中醫師公會全國聯合會提供）

若從開辦至今的統計數據顯示，中醫已服務「醫療資源不足地區」民眾超過231萬人次，大幅提升「中醫醫療資源不足地區」民眾的就醫可近性。

「健保醫療資源不足改善方案」鼓勵醫師在該地區開業 ，經過政府與中醫界的合作努力，20年前「無中醫鄉」人囗計有155萬人，目前已降至72萬8,533人，而參考中醫巡迴醫療的統計數據，50歲以上透過該巡迴醫療的就醫人口，即占率78.98%，顯見中老年人是巡迴醫療的最大受益者。

中華民國中醫師公會全國聯合會此次訪視造訪花蓮的大正中醫診所。（圖/中醫師公會全國聯合會提供）

花東是本島幅員最為廣大的地區，也是醫療資源相對最後不足的地區，秉持讓愛擴及每個角落的決心，本會長期大力支援花東的巡迴醫療工作，目前佔當地使用比為24%，計巡迴23鄉鎮，68個巡迴點，有四家獎勵開業的中醫院所。

本次訪視的大正中醫診所，為專案獎勵開業的醫療院所，並經本會輔導開業至今，該診所中醫師們，在醫療資源較為匱乏壽豐鄉，長期兢兢業業地發揮大愛，堅持信念，服務當地民眾。此外，本會也訪視由花蓮慈濟醫院兼任主治醫師吳欣潔在花蓮市開業的中醫診所，吳醫師為給當地民眾有舒適的就醫環境，持續投入資金打造一流的設備與裝潢，讓每位市民都能受到身心靈的尊重。明(7)日預計訪視由前花蓮縣中醫師公會理事長江瑞廷醫師所支援的山地鄉萬隆鄉見睛村。

花蓮鄉親是我們臺灣的一份子，無論山地、偏鄉路程有多遙遠，路途有多險峻，只要能守護同胞的健康，一定就有中醫巡迴醫療的足跡。而本會預計最後參訪的花蓮慈濟醫院中醫部，設有中醫急診、中西整合醫療病房，並有西醫住院中醫會診、雙主治醫師照顧病人，以及日間照顧等中西整合的特色，能提供民眾更完善的醫療服務。

東部地區是臺灣少數沒有污染的人間淨土，但也因交通不便與醫療資源不足，造成東部住民平均餘命遠低於全國平均值達三歲，有鑑於此，這些年本會不斷鼓勵中醫師前往東部，同時將巡迴醫療資源優先送往東部地區，希望能增加該地的中醫可近性 ，造福東部民眾。愛在偏鄉迴盪 ，一直都是中醫的使命。臺灣民眾的醫療需求在哪裡，中醫就一定會在那裡！