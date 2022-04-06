遼寧電視台都市頻道知名主播朱霞昨天（5日）因在社交平台直播時說了一句話，結果慘遭電視台革職。（直播截圖）

遼寧電視台都市頻道知名主播朱霞昨天（5日）因在社交平台直播時說了一句話，結果慘遭電視台革職，消息引爆網路。有人推崇她是疫情的「吹哨者」，結果被整肅，成為武漢疫情吹哨者李文亮醫師的翻版；但也有人批評她製造恐慌，只是在拚流量，有違新聞記者的職業倫理。

綜合陸媒報導，事件的起因是朱霞在個人短視頻平台帳號上直播，和粉絲聊天時，有人問到瀋陽疫情的情況。朱霞因為是一線記者，可能瞭解到了更多的「內幕消息」，於是開始在直播時籲請民眾多加小心。

一開始，朱霞很正常的重複一些呼籲大家保護自己的話，說「皇姑區」不樂觀，希望自己的粉絲答應自己，出門做核酸要多加小心。

朱霞可能擔心大家不把她的話當回事。她反覆重點重複「皇姑區」，說這個地方的朋友都瞭解了，一定要多關注。「雖然官方通報確認的地方沒有皇姑區，但是這一帶的朋友一定要多加小心，明白嗎？」

接著，朱霞說出了整個事件中最具爭議的一段話。她對粉絲說，「你們就聽我的，聽我的就對了，我不能說為什麼，也不能說原因和理由，你們聽我的就對了。」

陸媒評論，朱霞是遼寧非常有名和有影響力的主播，其言行在某種程度上可以代表遼寧「官方媒體」，即使朱霞以個人帳戶進行直播，但在某些人看來，這與在電視上播報新聞的性質並無不同。

而朱霞在直播時提醒大家，這個地方的疫情很嚴重。雖然官方聲明對此只字未提，但實際情況並不樂觀。最重要的是，它「嚴重」的原因和理由，朱霞自己明明知道，卻告訴粉絲不能說。「一個不能說的理由」，這像是小報的營銷號說的嗎？

陸媒評論，「喚起胡思想象」太容易了，這關係到全體民眾的生命安全，關係到整個東北地區的抗疫。有什麼事情是新聞媒體人知道卻不能告訴群眾的？疫情期間，重要訊息被隱瞞，新聞報導不透明，民眾誰沒有在心裡嘀咕：要不要拋棄老百姓？

所以電視台知道這一情況後，立即通報批評，不僅澄清朱霞自己直播未經台方批准，還指出朱霞違反規定，主持人被禁止在個人帳號發佈有關疫情的信息。最終的處罰是朱霞被免除主播職務，個人帳號暫停更新。

有粉絲為朱霞叫屈，認為她發揮勇氣，善盡「吹哨者」的責任，結果慘遭電視台修理，宛如2020年武漢疫情中李文亮醫師的翻版。但有網友認為，李文亮呼籲親友提防疫情時，把相關事證交代的非常清楚，有理有據；但朱霞身為記者，公然說「疫情的嚴重原因不能說」，明顯是故意製造話題，製造群眾的恐慌。

陸媒評論，這個「說不出的道理」有千萬種解讀，而這一萬種解讀中，可能都是錯的，但在所有群眾的心裡，都必須堅信自己「認為」的是對的，這種解讀絕對是最損害自己利益的。朱霞讓整個遼寧媒體行業失去了民心。

陸媒評論，「這是一個生死攸關的問題。為什麼你知道，老百姓卻不知道？這一次你知道不知道，那下一次你就可以懷疑你說的只是你想讓別人知道的？懷疑的鏈條一旦形成，後果不堪設想。」