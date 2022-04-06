京城銀在6日公告今年首季的獲利，尤引人矚目之處在於，京城銀行在3月份大規模提損俄羅斯公債曝險部位12.45億元，不僅超過其全體俄債曝險部位的六成，同時更為目前金融業採取最嚴格提存標準的業者，而京城銀率先拉高提存規格，其他金融業者是否「比照辦理」，已引金融圈高度矚目。

而在提存12.45億之後，也使京城銀在3月份轉盈為虧4.89億元，也使今年首季的獲利幾乎全被吃掉，稅前獲利達1.96億元，稅後累計小賺3700萬元；京城銀行對此指出，主要是依據IFRS 9會計規範，並在三種分級裡，採取最嚴格的分級方式來提損，即使第二季要繼續提損，但也僅剩3成多的部位，因此關於俄債的衝擊，最晚到第二季一定會利空出盡。

京城銀在三月份結第一季季報時，打頭陣採取最嚴格的方式提存，接下來俄債曝險部位更大的國內壽險公司會如何作，會否一起採取更嚴格的標準，因此更受關注。在2月份提存時，大部分的壽險公司提存俄羅斯債券信用減損的比率並未超過20％，有了京城銀的「示範作用」，壽險公司會否在三月份也大幅加碼提損，另外獲利又會產生何種變化，已成為金融圈矚目焦點。

而在此同時，外電報導也指出，在金融資產信用提損具有高度指標性的洲際交易所集團（ICE）的相關數據顯示，俄羅斯在未來違約機率已從4月4日的77.7％一口氣跳升至87.7％，已遠高於2月24日俄羅斯出兵烏克蘭當天的24.1％，因此市場一般估計三月份壽險公司應會大幅拉高提損規格。

而在授信資產品質上，京城銀也指出，累計2022年1至3月資產品質方面，全行逾期放款比率0.02％、逾期放款覆蓋率7282.61％、全體放款覆蓋率1.50％。

除了俄債投資提損之外，京城銀在放款方面則展現強勁的力道；對此京城銀也表示，3月份利息淨收益年成長7.6％，手續費淨收益年成長20%，皆展現出良好的成長動能。

對於俄債提損，京城銀也說明，儘管俄羅斯在過去一個月的期間持續還本付息以緩解金融市場疑慮，但根據最新消息，美國政府已在4月4日下令禁止俄羅斯動用存放在美國金融機構的外匯存底，試圖藉由封鎖俄羅斯資金，逼迫俄羅斯在償債與繼續支援戰爭之間做出抉擇，因此，由於整個情勢更複雜化，京城銀亦針對手上俄羅斯債券：「依最保守穩健原則提列預期信用損失金額」，來反映實際市場狀況。