有著招牌菸嗓的新加坡歌手阿杜（杜成義），當年以《他一定很愛你》、《天黑》、《堅持到底》等膾炙人口歌曲走紅，不過長期飽受憂鬱症、恐慌症所苦的他，一度消失演藝圈，之後才在大陸復出，近來因為疫情的緣故，已休息約3年的他，在新加坡簽約新公司，還拍了廣告，正式宣告復出演藝圈。

阿杜當年在事業如日中天時，突然淡出演藝圈，之後行蹤成謎，原來他因難以適應鎂光燈，罹患了恐慌症，之後他靠著吃藥來控制病情，身材也開始走樣，消失7年的他，2015年復出時，外型腫一圈讓大家都相當震驚。

阿杜2016年結婚生子，近來傳出簽約新公司好消息。(圖／取自阿杜微博)

2016年他結婚生子後，也鮮少推出新作品，據新加坡《新明日報》報導，已休息約3年時間的阿杜，最近簽了新公司，老闆正是他的好友，對方因見他狀態不佳暫停事業，感到相當惋惜，認為以他的實力不出來唱歌太可惜，因此拉他去健身，也給他很多正能量，讓阿杜瘦下12公斤外，也變得神清氣爽。

阿杜也發現，保持運動、睡眠充足，不要給自己太大壓力，病情便能逐漸好轉，現在他嘗試創作音樂，也有考慮年底辦演唱會，在新公司的支持下，3月底已拍了一支廣告。