檢警查獲境外茶混充台茶。(高檢署提供)

檢警查扣境外茶混充台茶。(高檢署提供)

近年來，國內不肖茶商自越南等地進口低價茶葉，混充台灣茶高價出售，詐騙國人，獲取暴利，台灣高檢署為遏止歪風，6日邀集食安、檢警單位召開「打擊境外茶混充台茶聯繫會議」，決議成立協調督導小組及地方打擊民生犯罪聯繫平台，針對相關犯罪嚴查速辦。

台高檢署今天下午與行政院食品安全辦公室主任許輔、諮議姜寶仁，偕同食藥署副署長林金富、農糧署副署長姚志旺、茶業改良場長蘇宗振及台中地檢署等機關代表，共同召開「打擊境外茶混充台茶聯繫會議」，強化各機關偵辦境外茶混充台茶相關犯罪的溝通與協調。

會中決議，由台高檢成立督導小組，指派查緝民生犯罪督導中心召集人鄭鑫宏擔任執行祕書，檢察官陳孟黎擔任副執行祕書，台中地檢署檢察官王亮欽擔任顧問，與行政機關建立聯繫窗口及平台，以便迅速溝通協調、發揮統合戰力、提升行政及司法效能，嚴查速辦。

據台高檢統計，目前各地檢察機關已受理32案、搜索15次、具保2人、已有1案偵結（部分緩起訴、部分不起訴），其中台東地檢署搜索查獲轄內首件境外茶混充台灣茶案件，查扣疑似混充茶葉282斤，並諭知蘇姓被告2人各以10萬元交保，成果豐碩。