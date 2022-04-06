彰化銀行公告，授信資產之轉讓，此次轉讓為金融機構債權(聯貸案)，交易總金額為18,733,035.76美元，交易相對人為Deutsche Bank AG New York Branch。

此次處分損失為1,311,312.50美元，交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項依次級公開市場慣例辦理。

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