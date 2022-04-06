每年4月4日兒童節，也是「世界流浪動物日」毛小孩的日子，但受到疫情影響，流浪貓狗的相關認養活動，更加舉步維艱，遠東商銀Bankee社群銀行支持浪浪別哭中途之家咖啡館，鼓勵民眾來到北中南中途之家用餐，讓自己被萌寵療癒情緒紓解壓力，幫助浪浪維持生活，也給予溫暖陪伴。

遠東商銀表示，Bankee社群銀行與「浪浪別哭中途咖啡館」社會企業合作，邀請民眾一同化身親善大使，即日起至2022年12月31日前，民眾申辦Bankee數位存款帳戶（浪浪別哭中途咖啡館專屬推薦碼ＶＭ3084，限量2,022位），可於次月起獲半年5萬元額度內年息1.6％優存利率之餘，還能使用由浪浪別哭提供的150元飲料折價券，在店內用餐與浪浪度過午茶時光。

遠東商銀指出，除回饋新戶外，Bankee社群銀行也鼓勵既有戶（限量2,022位），一同為流浪貓狗盡一份心力，期間至「浪浪別哭」咖啡館北中南三家店，即可獲飲料品項優惠，每個推薦碼可折抵30元消費（限抵一次）。Bankee是全台第一家共享經濟銀行，一路走來幫助社福團體、新創公司及企業實現夢想，也幫助年輕世代圓夢將社群變現。

6月底前透過分享推薦碼，成功推薦親友申辦Bankee數存帳戶，不論成功推薦多少人，推薦人與被推薦人每人都能獲半年內新台幣5萬元額度2.6％高利活存，最高可達500萬元額度，無時無刻都能創建經營自己的線上分行（社群圈），輕鬆成為斜槓分行經理（社群圈主），持續為自己增加被動收入。