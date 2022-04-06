聯準會（Fed）緊縮貨幣政策抗通膨，俄烏戰爭引發全球經濟動盪之下，美國30年期固定房貸利率竄升，自2011年以來首度跨過5％門檻。

據《每日房貸新聞》（Mortgage News Daily）報導，美國30年期固定房貸平均利率目前來到5.02％，除了2018年其中兩天之外，是自2011年來首度升破5％大關。

而美國抵押貸款銀行家協會（MBA）周三公布，截至4月1日當周，30年期固定利率房貸平均利率，從前周的4.8％升到4.9％，仍是2018年12月來的三年多新高。

美國房貸利率今年起至今累漲1.6個百分點，是自1994年以來最大漲幅。

美國房貸利率與美國10年期公債殖利率亦步亦趨，從今年開始就一路攀升，至於原因部分歸咎於Fed的抗通膨政策，以及俄羅斯侵略烏克蘭釀成全球經濟動盪。

聯準會副主席提名人布蘭納德（Lael Brainard）周二指出，讓通膨降溫是首要之務，Fed這回縮減資產負債表的步伐將明顯比上次還大，而且會盡早以最快速度縮表，暗示5月將加速縮表。布蘭納德是有名的鴿派，如今她的立場轉鷹，料給市場重重一擊。

《每日房貸新聞》營運長葛拉漢（Matthew Graham）表示，在Fed最新政策會議紀錄公布前夕，聽到布蘭納德直言不諱要調整購債政策，讓市場陷入不安。他說:「交易員認為布蘭納德的發言預示，Fed會議紀錄將有關於購債極不友善的對話。」

美國購屋者正面臨史上最貴的房市，房貸利率飆高加劇他們的痛苦和負擔。據房地產研究機構CoreLogic CoreLogic發布的報告，美國2月房價漲勢驚人，年增幅達20％，已連漲12個月。

根據Zillow房價指數（Zillow Home Value Index），Fed大砍利率至近乎零水位的推波助瀾下，美國房價自COVID-19疫情爆發後大漲35％左右。