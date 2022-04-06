猶他爵士勇闖今年季後賽，陣中主力後衛米契爾（Donovan Mitchell）、中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）卻被傳言失和。原因是本周有人推文統計，米契爾整個球季傳球給戈貝爾151次，居然比隊友英格利斯（Joe Ingles）傳給戈貝爾174次還少。

英格利斯是小前鋒，不是先發球員，而且在1月底就受傷報銷了，就連他傳球給戈貝爾的次數都多過控衛米契爾的次數。米契爾和戈貝爾是很強的擋切組合，但是米契爾平均每場只傳球給戈貝爾2.3次，導致外界盛傳他們兩人之間有心結。

在爵士6日晉級季後賽的最後一戰之前，米契爾公開對媒體澄清：「這只是搞怪數據（wild stat），我們是全聯盟進攻能力第1的球隊。身為團隊，顯然我們目前所做的都是正確的。畢竟那東西只是推特，沒什麼，我也有看到，但那只是外面閒聊的話題，不會影響我們球隊。我自知我的打法是正確的，我的隊友也知，我們有聯盟第1的擋切效率。」米契爾也承認他有時會錯過傳給禁區球員的時機，但那不能代表什麼。

前陣子爵士吞下5連敗，出現小小的危機，6日他們在延長賽擊敗灰熊，成功搶到西區前6名晉級。米契爾、戈貝爾兩人的合約都持續到2025-26球季，無論他們之間有什麼問題，肯定是要設法解決的。