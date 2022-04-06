不少人在國小到高中時期，都會在課後補習，台灣補習班大概有1萬8千多間，競爭也十分激烈，一名網友上網抱怨，去年到某間補習班任職，做了5個月後發現許多事情不合理，已經打算要離職，也釣出不少過來人也分享親身經驗，急勸能轉行就快轉。

原PO在Dcard發文表示，去年到一家美語補習班應徵美語助教，主任也表明會依照勞基法規定，但他上班後慢慢發現，自己變成身兼一堆雜事的「安親兼美語老師」，不僅底薪不到兩萬，加班沒有加班費，也沒有午休時間能好好吃飯，另外公司電腦根本不夠用、外師教不好卻罵中師，就連離職還要等新人來接才能走，讓他好奇「補教業是不是都很黑？」

貼文引起網友留言討論，「補教業是真的滿黑的，很看老闆情緒決定員工的去留」、「補教業很狗屎啊，為了生活不要進好」、「補教業就是個黑暗的大坑，薪水給得少，額外加班還沒加班費可以領」、「之前也被坑過，待不到3個月就跑了，現在更沒有勇氣再回補教業了」、「跟我當初簡直一模一樣，我也是待不到半年，超懷疑人生」。

還有同業老鳥奉勸原PO趕緊轉行，「補教業常常是沒有三節/年終獎金的，更不用說做多少年薪水就是那樣，不要浪費青春在補教業了」、「補教業同仁已提離職，做到5/5最後一天了，真的不適合久待啊」、「我上份工作是美語老師，你說的這些我都經歷過，真的黑」、「補教業，除非當上授課的老師，不然都是免洗筷的命運，甚至更慘」。