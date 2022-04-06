今天(6日)台灣本土新增281例，115人在新北，其中三峽群聚案最為嚴峻，確診體育老師目前已「一傳百」，市長侯友宜在下午防疫記者會指出，該老師感染源來自於樹林科技廠群聚，是中央放寬入境居檢所導致。

侯友宜表示，三峽體育老師(案23606)受姊姊(案23396)傳染，其姊姊為超商員工，在樹林科技廠群聚案中遭移工傳染，為入境居家檢疫14天放寬至10天的隱藏傳播鏈所致。

侯友宜說，三峽案23396與新北疫情大爆發「有絕對性的關係」，目前相關確診已有100多人。侯表示，新北在3月23日之前，幾乎都沒有本土個案，之後卻陸陸續續發現零星本土確診。

侯友宜指出，剛好的是，兩周之前的3月7日中央宣布入境居隔從14天縮短至10天，而提早解隔都會隱藏著隱形傳播鏈，加上其他縣市也是此時爆發。侯友宜說，新北是受邊境開放政策影響最大的縣市，其邊境開放移工也是問題，樹林科技廠就是從找到一名確診移工，才陸續追出許多案例。

侯友宜表示，確診的體育老師是柔道科任老師，認真負責，在多所學校擔任社團老師，由於本身無症狀，近日又積極準備全中運，多人在不自知情形下因而確診，導致三峽大爆發。但侯友宜也強調，該名老師並不知確診，且態度認真，完全可以關懷體諒，呼籲還是又大家一起來對抗疫情。