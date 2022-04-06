加拿大皇家銀行(RBC)資本市場公布最新季調指出，看空美股未來半年至一年表現的機構投資人已超過看多，為近三年來首見，空方對美股後市悲觀的最大原因是聯準會(Fed)升息可能升過頭。

RBC表示，針對美股未來半年到一年的看法，有4成6的機構投資人表示中立，看空的比率則達3成3，看多的則僅2成1。

RBC美股策略部主管卡維西娜(Lori Calvasina)指出，「這是2019年年中以來，我們的季調首度出現看空者壓過看多，看多比率同時創下2018年初開始此項季調以來的新低。」

季調發現，隨著Fed啟動升息循環以對抗通膨後，看好美股後市的多頭比率就呈現跳水。

RBC表示，雖說美股近來利空不斷，但重創市場投資氛圍的是爆發俄烏戰爭與美國經濟可能陷入衰退。此外，機構投資人普遍認為，在企業獲利可能衰退，且Fed貨幣政策可能失策的情況下，美股目前股價已有「高估」之虞。

根據季調結果顯示，有4成7的受訪者認為Fed此波升息循環會升過頭，3成3的人認為會升太少，認為升得剛剛好的比率僅1成7。

美國2022或2023年經濟可能陷入衰退的問題方面，機構投資人看法呈現五五波，有4成2的受訪者認為會發生衰退，略高於認為不可能的3成7，另有2成1的受訪者表示不知道。

RBC的分析師表示，「投資圈憂心美國經濟可能走向衰退的聲浪一直很響亮，但根據我們的訪調顯示，受訪者對此一問題的看法呈現分歧。」

至於影響對美國經濟與美股未來半年到一年看法的「熱門經濟議題」部份，最多人點名汽油價格大漲與Fed緊縮貨幣政策，還有人認為是俄烏戰爭、房貸利率跳漲與美國公債殖利率曲線倒掛。

根據美國汽車協會的汽油價格數據，周二美國全國汽油價格為每加侖4.176美元，遠高於去年同期的2.873美元。