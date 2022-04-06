全球資料儲存架構解決方案供應商Seagate Technology Holdings plc（NASDAQ: STX）與NAND Flash控制IC廠群聯電子（8299）今日共同宣布擴展其下一代高性能、高容量之企業級NVMe SSD產品規劃。Seagate與群聯預計於2022年夏季公告產品細節，敬請拭目以待。

群聯、Seagate共同表示，新的SSD將擁有更高儲存密度、低功耗和高性能，幫助企業降低總持有成本（Total Cost Ownership;TCO）。雙方也特別宣布彼此已建立長期合作夥伴關係，將共同強化企業級SSD的研發週期與銷售管道。

自2017年以來，Seagate和群聯就在Seagate的主流SATA SSD產品上展開合作。與群聯的緊密合作也協助Seagate推出專為電競玩家所打造的旗艦效能FireCuda NVMe PCIe Gen4x4 SSDs產品線，以及全球首創NAS專用的NVMe SSDs。

除此之外，雙方的合作夥伴關係也將更進一步提升，共同專注於滿足全球企業不斷變化的需求，像是更高容量、更快速以及更智慧的儲存基礎設施，搭配 HDD 儲存裝置，以實現超大規模資料中心（Hyperscale data center）、高性能計算（High-performance computing）和人工智慧（AI）等全方位企業儲存應用。