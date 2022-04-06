台灣賽車教父廖志賢「廖老大」團隊，今（6）上午10時在台中風車大道實測0到400公尺加速（零四），並透過臉書全程直播，第二趟就跑出8.72秒的佳績，成功打破大陸網紅杰尼龜「HG杰爺」8.93秒紀錄。不過，「HG杰爺」疑似有看廖老大直播，還留言嗆聲：「用嘴造8.72？」、「沒成績圖說什麼8.72」，引發網友不爽反嗆，不過也有網友認為，應該是假帳號來亂的。

廖老大不滿HG杰爺酸台灣沒快車，跳出來自費改裝一輛進口奧迪TT RS，取名「打龜號」，誓言打破杰尼龜零四最佳成績。今（6日）上午10點在風車大道，由賽車選手「南霸天」郭國信駕駛「打龜號」，進行3趟測試，並全程透過廖老大臉書直播。

廖老大受訪指出，前2次實測已破網紅紀錄，跑出最佳成績為8.72秒，第3次實測雖未破亞洲紀錄，未來2月將會繼續調整，盼能再破紀錄。

不過帳號「HG杰爺」就在直播下方留言：「用嘴造8.72？」、「成績不敢拿出來，還說自己是亞洲紀錄，你要笑死我嗎？」、「沒成績圖說什麼8.72」、「等你們上傳車涯，我再叫eric刪你們的成績就好了！」等語，引發網友不滿，回嗆「丟大陸人的臉，你還是躲起來好了」。

不過也有人認為這是假帳號故意來亂：「這假帳號吧？他應該不會那麼笨」、「這假帳號不用認真啦」、「這是假帳號，大家冷靜別被釣魚了」。