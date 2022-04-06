國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，在黨內引發爭議。前國民黨立委顏寬恒表示，很遺憾還是看到桃園市長提名走向最壞的發展，站在第一線的勇士，不應受到這些來自黨內公開的、匿名的屈辱或者謾罵，「否則別說是魚死網破，連國民黨這艘大船都將破底，跟著沉入大海」。

顏寬恒今天(6日)在臉書上表示，即便自己數個月前已多次呼籲提醒，但很遺憾的還是看到桃園市長提名走向最壞的發展。他指出，今年二月，為了感謝公投大選支持者的不離不棄，自己曾兩度陪同羅智強參與苦行謝票的活動，「當時智強兄尚未宣布參選，便有媒體詢問意願以及寬恒的意見」。

顏寬恒指出，當時他已公開表明，並呼籲黨中央應珍惜重視所有黨內的人才與戰將，透過正道的方式，在每個戰場找出最好的人選，「切勿讓黨內優秀的人才在當中有所折損，務必團結」。

他認為，重點不在於究竟該由誰擔任出戰的人選，而是所有的同志一體同心，目標一致盡力讓國民黨重拾民心、重返執政，這才是團結的真諦。這當中更不應該有任何優秀的同志，因為黨內的紛擾或鬥爭而耗損，甚至是被傷害糟蹋。

顏寬恒更說，不論羅智強是不是最強的人選，羅絕對都是為黨盡心盡力，憑著一己之軀站在第一線奮戰的勇士，都不應受到這些來自黨內，公開的、匿名的屈辱或者謾罵。顏寬恒直言：「否則別說是魚死網破，連國民黨這艘大船都將破底，跟著沉入大海。」