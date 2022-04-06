因每個人的飲食習慣不同，多數店家多會配合顧客要求微調餐點內容，一名男網友分享，昨（5日）他去火鍋店用餐，並向店員要求白飯要「飯少芝麻多」，結果卻收到了如太極圖一般的「陰陽飯」，讓他哭笑不得，奇葩畫面曝光也讓網友嗨喊，「這碗下重本了」、「現在芝麻超貴，吃到賺到」。

一名男網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文分享，他去火鍋店用餐時，要求店員將原本白飯的份量減半，並且多灑一點黑芝麻，不料餐點送上桌時，他整個人大吃一驚。

從他PO出的照片可見，黑色的碗裡確實只裝了半碗白飯，然而黑芝麻的量竟也有半碗這麼多，整體呈現如太極圖一般，讓他哭笑不得，並於貼文中表示，「飯少芝麻多，店員居然裝這樣給我」。

照片曝光後，不少網友笑稱，「要求無誤，太極養生飯」、「店長月底盤點發現芝麻用量暴增」、「我覺得飯還是太多了！應該要整碗芝麻，上面點綴幾粒白飯才合格」。

也有網友大讚，「很好的店員，徹底解決您的需求」、「這個店員有把你的話聽進去」、「店員不惜成本，人超好」、「這碗下重本了」、「芝麻很補，賺好多」、「現在芝麻超貴，吃到賺到」、「賺到了，吃黑芝麻頭髮會烏黑亮麗跟保養頭髮，還有養生功能」。