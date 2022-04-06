韓國女神宋慧喬和男神宋仲基合演電視劇《太陽的後裔》假戲真做，2017年砸了1千多萬元辦豪華婚宴，現場星光熠熠，不輸日前玄彬和孫藝真的世紀婚禮，但2019年卻無預警宣布離婚，昔日神仙眷侶各自單飛；但40歲的宋慧喬離婚近3年狀態卻越來越好，今(6)日曬出的美照，體型纖瘦堪稱「衣架子」，且氣色紅潤不見過度減重的副作用，女神仙氣爆發令人嘆為觀止。

宋慧喬恢復單身後戲劇工作和代言不斷，之前和小她10歲鮮肉張基龍合作演出《現正分手中》，收視亮眼加上討論度高，證明她的高人氣不減。今(6)日宋慧喬在IG上傳多張不同造型的美照，其中一款天藍色風衣設計的長裙連身裝，與身旁瓷綠色家具搭配得宜畫面美觀；類似款式換成乳白色絲毫不顯胖，反突顯出她的腰身維持纖細完美；白色套裝金屬鈕扣展現帥氣；上白下黑裙裝斜靠椅子更顯身型修長；最後的紅白格紋中裙擺鈕扣裝也是仙氣滿點。

日前玄彬和孫藝真的「世紀婚禮」冠蓋雲集，傳出的出席星光賓客名單中有李秉憲和宋仲基，加上新郎玄彬，3人正好都是宋慧喬的「前男友」，也被網友笑虧婚禮變成「宋慧喬前任大集合」，意外讓宋慧喬也成為話題討論焦點之一。

宋慧喬以《浪漫滿屋》和《太陽的後裔》紅遍全亞洲，登上事業巔峰成為韓劇一線女星，她也因為拍攝《太陽的後裔》和男星宋仲基相愛並結婚，兩人假戲真做讓粉絲們都樂見其成；但2019年卻宣布結束不到2年短命婚姻，恢復單身後各自展開新生活，每當有新作品都會引起熱議。