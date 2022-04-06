對於烏克蘭總統澤倫斯基透過視訊向聯合國安理會控訴俄羅斯，不論是誰下令殘殺烏克蘭人，都要在法庭前接受審判，而且是像紐倫堡那樣的審判。前大使介文汲認為，澤倫斯基現在反覆的態度，已經把談判的門關起來了！

介文汲6日在《新聞大白話》分析，紐倫堡大審這種規格，是世界大戰結束後成立的。今天俄烏雙邊戰爭，要提升到世界大戰規格嗎？澤倫斯基自認為代表全世界在跟俄羅斯打仗，在教訓普丁，但別的國家會如此認為嗎？別的國家還是認為是烏克蘭在跟俄羅斯打啊！聯合國190多個國家會同意這是世界大戰嗎？不太可能。

對於澤倫斯基指控俄羅斯犯下「種族滅絕」罪，介文汲指出，國際法對「種族滅絕」有明確定義，是指蓄意的全部、局部消滅某一民族、人種、種族或宗教團體。現在戰場是要消滅全部或局部種族嗎？所以美國立刻出來說是「戰爭罪」，亦即以平民為目標當成攻擊對象，這差距很大。並且，如果是種族滅絕，美國責任也很重大，還能置身事外嗎？所以美國現在把這件事降級。

介文汲披露，美國人自己曾經犯戰爭罪，就是越南美萊村屠殺，一個村莊900個居民，一半被美軍殺了，美國試圖壓了一年，最後沒辦法，在證據確鑿之下，美國自己審判此案，起訴25人，最後只有一個帶頭的人被判終身監禁，關3年半出獄，其他人全部無罪。

介文汲認為，澤倫斯基指控種族滅絕，在國際不成立；且紐倫堡大審式的審判，目前也不是世界大戰。而澤倫斯基現在反覆的態度，已經把談判的門關起來了！