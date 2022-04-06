「美臀軍團」（Butt Squad）去年以一張陽台上的裸體照搏得各大國際媒體版面，無視新冠疫情期間防疫守則，群聚又涉嫌公然猥褻，種種行為備受爭議。而其中一名模特兒卡舒巴（Anastasia Kashuba）來自烏克蘭東邊鐵鏽地帶盧甘斯克（Luhansk）地區，近期她向外媒哭訴，超過一個月都沒有父母的消息，不曉得他們是生是死。

據《紐約郵報》（New York Post）引述East2West報導，21歲的卡舒巴是「美臀軍團」的辣妹成員之一，目前在土耳其攻讀心理學學位。俄烏戰火爆發後，她就一直沒跟父母聯絡上，接受採訪時她哭著說道:「我的家鄉發生嚴重的爆炸，與爸媽最後一次的通話大概是一個多月前…」據悉卡舒巴來自烏東分離主義地區盧甘斯克州，早前俄軍襲擊該地附近的城市魯比日內(Rubizhne)，對工業運輸車狂轟猛炸，造成硝酸等化學氣體逸散，態勢十分慘烈，當地居民仍暴露在危險中。

Dubai 'Butt Squad' model worried for parents after Ukraine acid blast https://t.co/HMEZ8Yth1e pic.twitter.com/N8Sp4SWwNC — New York Post (@nypost) April 6, 2022

The explosion of nitric acid at the chemical plant in Rubezhnoye was carried out while considering the direction of the wind and a full understanding of the consequences for the civilian population of Donbas. This is a Ukrainian forces chemical attack. pic.twitter.com/8DzixEv11P — Maria Dubovikova (@politblogme) April 5, 2022

「到現在我還不曉得他們是不是還活著，我非常害怕…試著用課業分散注意力，但一切已經越來越無法無天了。」

2021年4月，一名41歲的男子飛往杜拜為13位「美臀軍團」成員拍攝全裸照，當時警方逮捕一群人到案，他們依涉嫌違反公然猥褻罪被關押，且5年內禁止入境該國。