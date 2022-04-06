女星周曉涵長相標緻，早年因經營無名小站而爆紅，夾帶高人氣勇闖演藝圈，成為偶像劇女神。昨（5日）深夜她忽然在tiktok上傳一部和赤膊男在床上做雙人瑜伽的影片，男子身份被瘋猜是小7歲的緋聞男友蘇熙喆，引起熱議。今（6日），周曉涵承認當時喝太多，並解釋這只是玩大冒險輸了的抖音挑戰。而該支影片目前已下架，不過已被截圖。

周曉涵昨無預警在tiktok上傳和男性朋友的雙人瑜伽短片，畫面中，男性友人只穿四角褲躺在床上，雙手抓著周曉涵的長腿，周曉涵則穿運動內衣和黑色長褲，用手撐在男方的小腿，直接被高舉在空中，親密又自然的互動就像情侶般，網友仔細一看，發現男方長得很像之前與周曉涵傳緋聞的大馬男模蘇熙喆，留言直呼：「這肯定是男朋友」、「有男友了大家撤退」等，意外掀起騷動。

沉默近1天，周曉涵稍早之前在IG限時動態解釋：「「啊不就是一群朋友出去玩，喝多了玩大冒險，輸了就抖音挑戰，上傳幾小時嗎？獅子座就是激不得呀！也沒啥啦」，不過，她坦言隔天回想起來有點後悔，笑說：「下定決心再也不喝了。」

周曉涵和蘇熙喆從2020年開始爆出曖昧情，被直擊同住一個屋簷下，她當時解釋和蘇熙喆是在大陸拍戲時認識，因為新冠肺炎男方暫住台灣，因此變成鄰居，周爸爸會邀請他到家裡作客，甚至主動要求乾脆睡周弟弟的房間，不認雙方交往中。

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