香港女星章小蕙過去和男星鍾鎮濤(阿B)有過一段婚姻，向來以敗家出名的她，讓2任對象都破產，不過近年來她轉戰大陸當起帶貨網紅，成為「帶貨女王」，未料近日卻遭網友爆料收到的商品「翻車了」，引起熱議。

有網友分享在章小蕙網店買得名牌絲質口罩，標榜親膚、防護、抗敏，一個要價276元人民幣（約台幣1250元），比一般的醫療口罩貴上好幾倍，但收到實品後，不僅顏色有差距，本來預期是霧面粉色，不過收到是帶有亮光的粉色。

網友爆章小蕙賣得口罩像內褲。(圖／取自小紅書)

且網友更稱口罩戴上後，覺得自己臉上「像戴內褲一樣」，直言買了她家真絲口罩「翻車了」，文章一出後讓不少笑翻。過去作風大膽的章小蕙是演藝圈話題女王，不僅和鍾鎮濤舉辦奢華婚禮，後來她因投資房地產失利，欠下10億債款，兩人於1999年離婚，男方3年後宣告破產，她竟遵循法律打官司，順利擺脫債務「淨身出戶」，讓債務全算在鍾鎮濤身上。

而她在離婚前早出軌已婚富商陳曜旻，和他交往7年，最後男方也破產收場，她就選擇分手，2任對象都破產，她也曾撂下一句名言「飯可以不吃，衣服不可以不買」，似乎不因為拜金而感到羞愧。