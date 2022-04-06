「鋼鐵V」Vivian徐若瑄擺脫王力宏離婚風波後，正緊鑼密鼓為火速售罄的個人演唱會做宣傳，日前曝光將會有串起七首經典歌曲的新歌《V&I》和粉絲見面；近日又透露提到《別人的》的這首歌，感性呼喊天上的爸爸「您一定要來看喔」，讓網友全哭；今(6)日她又分享懷裡抱著嫩嬰的照片，徐若瑄表示這是弟弟的孩子，雖然抱久了手臂還是會痠，仍然捨不得放下，洋溢著母愛光輝的畫面令粉絲都大讚可愛。

徐若瑄今在IG分享一張家庭溫馨照，寫道：「小V寶現在小一，是大V寶了，不能再像從前那樣每次回台灣工作就帶著他。但我親愛的弟，生了4個啊（怎麼那麼會生啊）有時候幫忙顧一下很療癒；看我這熟練手勢，就知道有練過～是媽咪的都懂」；Vivian母愛爆發說：「但抱久了鋼鐵手臂還是會酸的，你這個撒嬌蛋！看你睡得那麼香甜，算了！就讓它酸吧」。

這則溫馨貼文讓網友融化直呼：「怎麼有道聖光」、「好可愛，好溫柔的眼神」、「可愛的小朋友」、「好有愛喔」、「媽媽的手」、「我也生了4個」、「小孩長大就會很想再生一個嬰兒」、「4個太厲害了吧？我一個都快累翻了」、「最美姑姑」，刷滿愛心3小時近萬人點讚。

徐若瑄日前透露，出道32年來組過3個團體，包括少女隊、黑色餅乾、樂團The d.e.p等，出過13張專輯、5張精選輯、單曲38首、歌曲160首、寫過83首詞，但這一次居然是她的第一場大型個人演唱會。為了在演唱會有好的演出，她不停彩排，其中有幾首意義深刻的歌，總讓她忍不住落淚，「我不知道該怎麼形容我的心情，對不起，讓你們等這麼久，謝謝你們一直都在，我會給你們一場最棒的秀。」

Vivian更提及，《別人的》這首歌是她寫給在天上的爸爸，自己一直很努力想把它唱好，但在彩排時卻失敗了，「我告訴自己會把對爸爸的想念留在台下，當我站上台的那一刻，我一定會記住我的專業，好好的把它唱完給你們聽。」同時徐若瑄也對天上的爸爸喊話，「我的第一場，爸爸您一定要來看喔，希望來世我還可以做你的女兒。」洋蔥文一出粉絲紛紛留言給她打氣：「相信爸爸在天上會很安慰驕傲的」。