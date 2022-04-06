大陸界面新聞引述《韓國先驅報》6日報導，今年第一季，韓國船企新造船接單量反超中國，位居全球第一。航運研究機構克拉克森最新資料顯示，韓國船企在今年前3個月共獲得457萬補償總噸（CGT）的新訂單，約占全球總訂單量的一半。

CGT即修正總噸，由船舶貨物總量乘以船舶類型係數得出。同期，中國船企共接獲新單386萬CGT，約占世界總量的42％，排名第二。這是過去7年來，韓國船企第一季全球新船訂單量首次排名第一。

國際船舶網報導，今年第一季，韓國三大造船企業造船海洋、大宇造船和三星重工共承接新船訂單100艘，同比減少約三成。

但由於今年新造船價格更高，今年第一季，上述韓國3大船企的接單金額卻增長了8％，達到133.97億美元。

克拉克森資料顯示，今年3月，全球新造船價格指數為156.17，已連續16個月上漲。

國際船舶網報導稱，今年第一季韓國3大船企接單最多的船型為貨櫃船，約占全部訂單的7成。主要是受益於全球經濟復甦、國際貿易需求改善等因素影響，全球航運市場運費暴漲，貨櫃船訂單量需求增長明顯。

韓聯社此前報導，去年全球貨櫃船訂單量同比增長了10倍以上。由於中國船企承接了全球大量的貨櫃箱船訂單，使得中國在2021年的累計接單量超過韓國。