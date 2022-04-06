俄軍從基輔撤軍後，烏克蘭部隊收回基輔附近的布查小鎮時發現大量平民遭到屠殺，到目前已找到至少400餘民眾遭到濫殺與行刑式處決的屍體，消息與畫面傳出後震驚世界。俄軍雖然否認暴行，部份大陸網民也努力為俄軍洗地，網上或真或假的消息滿天亂舞，但是隨著歐洲執委會派人前往調查，真相終將大白於世。歐洲經歷屠殺平民慘案創痛猶深，對此反應勢必特別強烈，前蘇聯60年前製造的卡廷森林慘案也再度成為議論的焦點。

烏克蘭收復布查後發現當地猶如人間地獄，至少有400多名布查平民遭俄軍屠殺，其中許多是雙手被反綁，以行刑方式殺害。圖為烏克蘭軍警正在清查罹難的布查民眾遺體。（圖／美聯社）

俄軍撤離基輔後，烏軍進入先前遭俄軍荼毒的布查鎮，在這個只有不到4萬人的小鎮發現大量平民屍體遍佈鎮上許多角落，很多死者看來只是一般行經路邊的民眾，有的還騎著自行車，他們死在馬路上或是長椅邊，身邊沒有任何武器，其中也包括婦女、兒童與老人。

一名雙手被反綁的布查民眾遭殺害棄置路旁，俄軍殺人手法有如黑社會行刑。（圖／路透）

網上流傳著各種各樣的陰謀論，說是烏克蘭軍隊刻意製造的慘案，或是由活人裝扮成死屍來擺拍。還有大陸網民張貼的影片顯示有人躺在屍袋裡抽菸，文字說明是烏克蘭軍隊找活人冒充死者露了餡，但沒有說明影片的來源，而該影片也不在烏克蘭官方公佈的影像當中。有更多的大陸自媒體與網民質疑為何烏軍進入布查2至3小時才發布這些消息與畫面，並認為可能是烏軍忙於到處找死屍來佈置現場供媒體拍照。不過，有媒體拿外國衛星照片與現場照片比對，發現絕大部份在街道上屍體已經在現場曝曬多日。烏軍後來還發現一些大型坑洞掩了大量平民的遺骸，在媒體鏡頭下，其慘狀有如納粹集中營裡遭屠殺的大批猶太人屍體。

布查鎮內一處空地上有6位平民的遺體被俄軍堆積在一起焚燒，狀極恐怖。（圖／美聯社）

被俄軍侵佔後的布查有大量平民被殺害，俄軍撤離後的布查猶如鬼城一般，滿街的裝甲車殘骸顯示當時俄烏兩軍戰況非常激烈。（圖／美聯社）

戰爭雖然殘酷，用各種陰謀論來掩飾非人道的屠殺行為都顯得蒼白無力且加倍 可恥。不論是納粹用集中營以種族滅絕方式屠殺猶太人，或是二次大戰的波蘭戰場上蘇聯軍隊製造的卡廷森林大屠殺案，不論是戰爭的勝方或敗方、侵略方或被侵略方，屠殺平民都是反人道的行為。美軍在阿富汗戰場上製造的大規模誤殺式屠殺，或是以色列軍人射殺把巴勒斯坦平民，都該受到同樣的譴責。有些人質疑，事件掩蓋得當，就能躲過譴責與制裁，未免過於心存僥倖，隨著人類文明進步，正義雖仍經常遲到，但極少會缺席。經歷半世紀才承認屠殺行為的卡廷森林慘案，就是最好的明證。

烏軍在布查發現一處埋有大量屍體的坑洞，經過簡單清理後為他們裹上屍袋。一名烏軍士兵正在為罹難者致哀。（圖／路透）

卡廷森林慘案是1940年4月至5月間入侵波蘭的蘇聯軍隊將21768名被俘虜的波蘭戰俘、知識分子、警察及公務員進行大規模屠殺，地點在蘇聯斯摩棱斯克州以西的卡廷森林內。他們的遺骸在1943年被攻進蘇聯的納粹德國軍人發現，但蘇聯堅決否認。二戰結束之後，波蘭仍就卡廷森林慘案與蘇聯爭論不休，1990年波蘭總統賈魯塞斯基（Wojciech Jaruzelski）訪問蘇聯時，當時正在推動開放政策的蘇共總書記戈巴契夫才正式承認此事，並聲明這是「史達林主義的嚴重罪行之一」，蘇聯願對此負完全責任。

1940年4月至5月間入侵波蘭的蘇聯軍隊將21768名被俘虜的波蘭戰俘、知識分子、警察及公務員進行大規模屠殺，被稱卡廷森林慘案，一直到半世紀後蘇聯才承認這是「史達林的反人類罪行」之一，後來還公開了當年的官方文件。圖為在卡廷森林內為大屠殺設置的紀念碑。（圖／Wikipedia)

戈巴契夫的公開聲明距當年的卡廷森林慘案已經半世紀，而且還不因為首次揭發者是反人道的納粹德國而讓蘇聯屠殺罪行史實被扭曲或淡化。不過隨後蘇聯解體，一直到2010年，也就是慘案發生的60年後，當時擔任俄羅斯總統的梅德韋傑夫才下令公開俄方掌握的卡廷事件歷史文件，有關卡廷森林慘案蘇聯官方文件才完全解密。

烏軍在布查清理出400餘名被殺害的平民，其慘狀令前往採訪的國際媒體震驚。（圖／美聯社）

俄軍在布查屠殺平民事件必然會被寫進歷史，也會成為歐洲與俄羅斯關係的重大轉捩點，國際政治格局也將因此產生深遠的改變。普丁未來已經很難與其他西方國家或亞洲民主國家的領袖共同出現，沒有哪一個在意公眾形象的國家領導人會願意與屠殺平民的惡魔握手。原本小心翼翼應對加入北約問題的歐洲國家，也將因此事而更加堅定其尋求安全保障的立場。犯下如此罪行的俄軍如果能撤退軍隊且不了了之，就再也沒有人會相信所謂的國際規則與文明理性的開放社會。現有的包括聯合國在內的國際秩序將會逐漸崩解，人類會重返野蠻，浩刧很快就會來臨。

有關俄軍在布查屠殺平民，大陸網上流傳著各種各樣的陰謀論，說是烏克蘭軍隊刻意製造的慘案假象，或是由活人裝扮成死屍來擺拍。圖為烏軍用屍袋包裹死難者遺體，同時準備棺材下葬。（圖／美聯社）

在國際交相譴責之下，德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）已經提出，普丁領導下的俄羅斯已經沒有可能與西方社會建立正常關係，中國駐聯合國代表張軍還在閃爍其辭，強調要深入調查。歐盟執委會也派出調查團前往布查深入了解屠殺現場的事證，聯合國也可能會有類似的動作。這些組織的調查結果未來恐怕很難被誣指為虛假與操弄，所有國家都要為此表態，如果在聯合國發動的對布查屠殺的譴責案，到時就看還有哪些國家投反對票，或是扭捏作態的棄權票了。