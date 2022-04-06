微軟積極推動台灣各產業轉型，今（6）日再攜手信義房屋、導入Azure Purview雲端數據中台，打造全新「AI智能配案」的房仲數位服務，不僅能有效減少20～40％的資料搜尋時間，同時並能協助第一線銷售人員實現智能配案，提升三成帶看量及斡旋或要約數。

瞄準數位化驅動新商機、信義房屋更預計今年將把既有的百人數位團隊進一步擴編、納入更多跨界數位科技人才，投入更多元的不動產科技生態圈應用發展。

有鑑於以往房仲業作業過程中最沒有效率的地方，就是要花很多時間去推薦客戶適合的物件，客戶也需花很多時間評估這個物件是否符合需求，透過導入Azure Synapse Analytics及Azure Databricks，微軟協助信義房屋打造全新「AI 智能配案」數位服務，結合大數據分析及客戶於線上操作的習慣，讓第一線銷售員能快速定位客戶潛在需求。

例如經由線上數據同步結合線下服務體驗、跨縣市物件查詢，或是運用手機App隨時推薦客戶喜好房源等，都能精準滿足客戶需求，提升35％的配對正確率，從而提高成交率。

信義房屋副總經理陳麗心表示，信義房屋為引領產業加速轉型，選擇導入Azure雲端服務，強化內部數據分析及數據治理能力，以數據洞察驅動企業決策及創新服務。為此，信義房屋也將持續展開人才布局，積極尋找數位科技菁英，以期能實踐信義房屋成為居住生活產業第一品牌的願景。

台灣微軟首席營運長陳慧蓉表示，此回與信義房屋合作、助其利用Microsoft Azure整合內部龐大的數據資產，善用房仲業本身既有顧客資訊，並透過大數據建立雲端數據中台，開發更多元商業模式，賦能內部員工並提升客戶體驗。微軟一直在台致力推動各產業轉型，期待後續微軟在台資料中心落地後，將能夠持續協助在地企業以數據驅動內部的轉型與創新，攜手台灣產業成就非凡。