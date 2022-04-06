美國聯準會（Fed）理事布蘭納德（Lael Brainard）與舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）等兩名偏鴿大將周二（5日）公開警告，為壓制美國過高通膨，Fed除了將持續積極升息，最快5月將開始迅速縮減資債負債表。受此言論刺激，美國10年期公債殖利率周三(6日)續升到2.643％，創2019年5月以來最高。布蘭納德在明尼亞波里斯聯準銀行舉辦的網路研討會上警告，美國通膨已經太高，而且還有升溫跡象。為減輕通膨壓力，Fed除了將持續透過一連串升息，有序的緊縮貨幣政策外，並且最快在5月會議就會開始迅速縮減資產負債表。

她預期Fed的9兆美元資產負債表的縮減速度將遠快於2017到19年的縮表。由於上次縮表Fed每月從到期債券中收回500億美元，這次市場預期每月收回規模可能高達800到1,000億美元。

此言論一出，美國公債殖利率應聲跳高。美國指標10年期公債殖利率周二盤中一度升抵2.562％，超出2年期公債殖利率的2.528％，也讓上周出現美債殖利率曲線倒掛的現象獲得解除。周三10年期公債殖利率續升到2.643％。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）也在同一天指出，通膨創下40年新高，其傷害性不亞於沒有工作，為避免通膨壓力再度加重，持續升息有其必要。她認為隨著逐步調高利率與縮表，Fed可望在年底前能將通膨壓制下來，但在同時經濟成長也恐將放緩，但不至於在今年陷入衰退。

這兩名Fed官員發言之如此引發市場關注，在於她們都被視為Fed的鴿派大將，這意味她們一向偏向低利率與寬鬆的貨幣政策。如今兩人態度逆轉，疾呼Fed應盡快緊縮銀根，凸顯她們認為現今通膨已對美國經濟造成極大威脅。

當中又以布蘭納德的評論更受重視，因為她已被提名擔任Fed副主席一職，目前正在等待參議院確認。