香蕉大王、青果大王陳查某長子，做生意只用現金，有「現金王」的稱號的味王名譽董事長穎川建忠，身價高達千億元，失智多年的他，對老臣、味王董事長陳清福提告返還股票訴訟，台北地院判決頴川勝訴，陳男應歸還11家子公司、價值逾7億元的股票。可上訴。

根據判決書，頴川建忠因為失智症，法院於民國107年2月5日裁定為受輔助宣告人，原先由台北市社會局擔任輔助人，後改由郭怡青律師、林素雯會計師、紀佩如心理師共同擔任輔助人。

頴川建忠主張，他創立大洋僑果公司，旗下並有僑果實業、僑協企業、建裕實業等12家子公司，各公司所發行之股份皆為他所有，而陳清福在自己身邊輔佐事業多年，深受自己信賴，為分散股權，而將11家子公司股分借名登記在陳清福名下。

後來頴川建忠認為自己年事已高，且陳清福未經他許可改選公司董監事，他為避免股票被侵占，要求次子穎川欽和詢問陳清福和其他借名登記股票的員工返還股票，其他人都同意返還股票，僅有陳清福沒有回覆，兩造互信不復存在，因此提告要求陳清福返還股票。

陳清福辯稱，頴川建忠記憶混亂、認知能力日益退化，難以判斷頴川建忠是否有意要求他返還股票；僅憑頴川欽和提出頴川建忠的委任狀，代理人就提起本件訴訟，可見頴川建忠並無請求返還股票的意思。

此外，頴川建忠失智後，頴川欽和介入公司經營，一再要求頴川建忠簽署多份文件，讓他左右為難，他沒有拒絕返回股票，而是借名契約尚未終止。

台北地院法官審理認為，陳清福於105年12月7日、19日和106年2月3日均出席主管會議，當時頴川建忠一再表明股票為借名登記，要求返還股票、變更股權登記，且其餘借名登記者均已返還。

頴川建忠在被裁定為受輔助宣告人之前，已經表明欲拿回借名登記的股票，確實表明終止股票借名登記，因此判頴川建忠勝訴，陳清福應返還11家子公司股票共計447萬股，價值逾7億元。全案可上訴。