有名騎士發現一輛BMW誤闖機車道，該車車身沿路磨牆壁，甚至還彈出輪胎。（翻攝自臉書爆料公社）

有名騎士在台65線新莊往板橋方向，看見一輛BMW轎車誤闖高架橋機車道，他也全程拍下1分20秒影片分享在網路上，影片中可見該輛BMW右側車體鈑金磨著牆，還揚起煙塵滿天飛，約莫40秒後，該輛車的某顆輪胎竟彈飛出來，機車騎士趕緊放慢速度以免受到波及；網友見影片笑翻「是該展現真正的技術了」、「駕駛終於有理由可以烤漆跟換輪框了」。

「爆料公社」臉書分享一部1分20秒影片，該影片可見在台65線新莊往板橋方向，有輛BMW誤闖高架橋機車專用道，被後方機車騎士拍下，該BMW右側車身沿路磨著牆壁，揚起煙塵滿天飛，約莫40秒後，該輛BMW某顆輪胎竟彈飛出來，後方騎士看見趕緊降慢速度，以免遭受到輪胎波及。

影片一出，網友紛紛留言表示「是該展現真正的技術了」、「以為只有迷你四驅車，才會沿著牆壁走」、「頭都洗一半了，只能全洗」、「這輪胎能完整掉出來繼續行走也是很厲害的」、「輪胎表示：你們先走，我隨後就到」、「這應該可以烤新的顏色了」、「駕駛終於有理由可以烤漆跟換輪框了」、「連輪胎都棄他而去」。