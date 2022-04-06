台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，並辭去國民黨副秘書長一職，在黨內引發提名風波。面對持續不斷的不具名爆料放話，羅智強今晚還原他和黨主席朱立倫的部分通話內容，他表示，朱在電話中希望說服他不要參選，但他沒有辦法，還去諮詢了前主席洪秀柱，最後他也答應朱，清明連假期間不宣布參選；同時他強調，希望外界不要懷疑他和朱想要贏下桃園的決心。

羅智強今晚在中天政論節目《正常發揮》中表示，「不要懷疑我們希望桃園贏的決心，但方法和路徑有扞格，摩擦也是由此而來」。而這整件事情並不複雜，「我想選舉是我的自由，提名是黨的權力，我想選不等於我適合選桃園、能贏回桃園，我有我政治的抱負，對大局的觀察，我有很多抱負和想法，想要試試看。」羅坦言，自己也不知道為何不能宣布參選，確定提名人之前，他還是可以表達想努力的意願，「所以黨說把我排除，不妨礙我的努力。」

羅智強指出，他原本決定3月27日宣布參選，但3月25日國民黨祕書長黃健庭致電他，「祕書長希望我延緩，我說我真的沒有辦法。」第二通電話中，黃拜託羅給黨內1周的時間，雖然萬分困難，羅還是答應了，但被支持者罵翻。

面對各種不具名的放話，羅智強忍了1周，他自認釋出善意，卻要承受支持者的質疑，「那個禮拜萬箭穿心。」到了4月1日，他要宣布參選前傳訊息給朱立倫和黃健庭，就接到朱的電話，「叫我不要宣布」，中間很多話說得比較重，包含指羅民調低、地方不支持等，「我當然心情就很低落」。

羅智強說，朱立倫希望他不要參選，但他沒有辦法，並重申自己的原則，仍不被接受，朱可能在溝通過程中認為羅沒給面子，所以有情緒性的話語出現，當天朱立倫前後打了兩通電話，見無法說服羅，便要羅打電話給洪秀柱諮詢意見，羅不願透露與洪的對話內容，僅說：「我打給柱柱姐，柱柱姐很體諒我的狀況。」

羅智強透露，朱立倫到最後說：「我不勉強你馬上宣布不選，答應我清明連假不宣布總可以吧？」羅智強直言：「我該怎麼辦？我心如刀割，隔天早上10點要宣布，我已經被質疑一次，我再被質疑第二次，還要活嗎？」他認為朱可能急，可能太愛護他或看到桃園局面，但參選是他的權利，「為什麼我不能講？所以我們都有情緒，我打給好朋友訴苦，當然也是被罵，很想給黨留空間，我也沒多少時間，也被拖了兩個禮拜了。」

外界傳出朱立倫在電話中放話要「魚死網破」，黃健庭今解釋朱是引述媒體人黃暐瀚的說法，認為這樣下去會魚死網破，但羅智強指出，轉述他們兩人通話內容的國民黨台北市議員徐巧芯不是當事人，黃健庭也不是當事人，他和朱立倫談話過程中也沒有提到黃暐瀚，主持人因此驚呼，「所以朱立倫在電話中有說出魚死網破」，羅並未否認。

至於朱立倫是否有說「就是不要你」，羅智強說，朱說的是「不會提名你」。他指自己今天上午的記者會只是宣布參選桃園市長，最後國民黨提名誰，他都表示支持，「寧可羅智強魚死，國民黨不要網破，我現在退場對國民黨是好事嗎？」