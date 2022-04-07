2022年第一季金融市場的極遽震盪，烏克蘭危機、通膨飆升和全球經濟增長擔憂增強，全球股市失色，黃金卻是最大贏家，避險身份大大加持，金價在第一季飆漲近6％，創2020年中以來最大季度漲幅。

然而，3月中旬以來黃金市場反復震盪，進入第二季的現在，到底要不要再擁抱黃金？FXTM富拓市場分析師陳忠漢6日表示，這周是重點關注黃金交易的時候，有兩大因素：其一、俄烏緊張局勢升級，加之本周FOMC會議紀要和聯準會官員講話來襲，黃金市場可能「劇烈波動」。

其二，黃金價格走勢顯示，多空雙方拉鋸激烈，金價或即將向上或向下突破。 黃金在等待新的基本面催化劑，多空博弈，終有一方勝出。

陳忠漢以技術線圖分析，日線圖上，金價居於50、100和200日均線之上，在1900美元/盎司的支撐位置，和1965美元的阻力位置之間，來回震盪，MACD目前保持在零軸上方。

如果日線能強有力地收上1965美元，陳忠漢認為，則可能觸發向2000美元、2020美元，甚至2070美元的反彈走勢。反之，一旦失守1900美元關口，接下去1874美元和1850美元的支撐位，將迎來重大考驗，「對黃金多頭而言，前方的道路可能會變得崎嶇！」

目前情勢對黃金前景比較不利的狀況，是美國就業數據走升，強化市場對聯準會將加快升息，以對抗高通膨的預期，陳忠漢指出，這樣的預期有助於提振美元和美債殖利率上行，反而給黃金帶來了壓力。