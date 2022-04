網紅界被稱「鋼琴女神」者不在少數,如「Pan Piano」或大馬鋼琴女神「李元玲」等,有的憑身材出眾、有的靠顏值超群,當然也有批評的聲音認為她們「色大於藝」,雖然外貌吸引人但琴技未必驚人。而演奏家陳毓襄則可稱得上是「真鋼琴女神」,不但獨奏、伴奏琴藝享譽國內外,就連外貌身材也一直維持高檔。日前陳毓襄完成了首次的《貝多芬第6號D大調鋼琴協奏曲》,並透露她在後台「耍孤僻」所做的事情。

疫情爆發後,陳毓襄認為台灣相對於全世界較為安全,因此割愛了不少國際級的演出機會,相對也多了將她的琴藝介紹給國人的場合。上個月適逢國際狗狗日,她上資深媒體人趙少康的廣播節目,開心抱起趙先生的愛犬「無極」合照,透露她私下穿著的運動風也是活力且美麗。

本(4)月2日她完成一次里程碑的公演,隔日她在臉書寫道:「4/2/22 台灣終於有了《貝多芬第6號D大調鋼琴協奏曲》的首演。非常感謝台北的觀眾在清明節假日又是雨下最大的時候來國家音樂廳聽這一首他們從來沒有聽過的貝多芬鋼琴協奏曲。感謝國台交和特地從美國來的指揮家David Hoose。特別感謝 Jasmine Galleria 提供高貴的禮服。」3日她又在台中中山堂演出,露肩黃藍花色禮服將她的火辣好身材展現無遺。

同天稍晚她心血來潮,分享了她不在前台的模樣表示:「What do soloists do during the second half of the concert while the orchestra is playing their symphony?(以下同義)當樂團在演奏交響曲的時候,獨奏家下半場都在做什麼?」當一名鋼琴家並不總是開獨奏會,有時會配合交響樂團演出,獨奏家的表演時間通常在上半場,下半場交響樂團繼續演奏曲目,她則自己在後台吃起了便當。

網友看了這有趣的畫面,紛紛回覆:「就心情很愉快ㄚ」、「蔬食便當真好吃,今天白色禮服(指台中場)真好看Bravo」、「拍得真棒(笑)」、「一定要補充體力啊」、「演奏家的日常,如釋重負的便當(陳毓襄:用《艾爾加1號交響曲》當背景音樂配著吃)」、「大師,補充均衡營養讚歐」、「熱烈演奏過後便當也變得更美味~恭喜又一場精彩演奏」。

陳毓襄的演奏邀約不斷,很快在5月1日高雄衛武營又有《冰雪烈焰》演奏會,與指揮家殷巴爾合作帶來不同風格的美妙古典樂。